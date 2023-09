Exclusive Networks : acquisition d'Ingecom en Espagne

Exclusive Networks annonce la signature d'un accord pour l'acquisition d'Ingecom, distributeur espagnol spécialisé dans les solutions de cybersécurité et de cyber intelligence, afin d'accélérer l'expansion d'Ignition Technology en Europe du Sud.



Avec son siège à Bilbao, Ingecom est présent en Espagne, au Portugal et en Italie, disposant d'un réseau de plus de 500 partenaires. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 38 millions d'euros en 2022 et sa rentabilité est comparable à celle d'Exclusive Networks.



Le groupe français va acquérir 70% d'Ingecom, tandis que le reste du capital demeurera détenu par les dirigeants actuels. La clôture de la transaction est soumise aux conditions préalables habituelles et devrait être finalisée avant la fin de l'année.



