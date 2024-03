Exclusive Networks : acquisition de Nextgen en Australie

Exclusive Networks annonce la signature d'un accord pour l'acquisition de 100% du capital de Nextgen Group, un spécialiste des solutions de cybersécurité, de data resiliency et digital enterprise en Australie et Nouvelle-Zélande, avec une présence en Asie-Pacifique.



Basé à Sydney, Nextgen compte 190 employés et a généré un chiffre d'affaires brut de 266 millions de dollars australiens (160 millions d'euros) au cours de l'exercice clos fin juin 2023, avec une croissance à deux chiffres attendue pour les années à venir.



Cette opération s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance externe d'Exclusive Networks. La clôture de la transaction est soumise aux conditions préalables habituelles et devrait être finalisée au cours du deuxième trimestre 2024.



