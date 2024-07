Exclusive Networks : hausse de 2% du résultat net semestriel

Le 24 juillet 2024

Exclusive Networks publie au titre du premier semestre 2024 un résultat net ajusté en augmentation de 2% à 46 millions d'euros et un EBIT ajusté en hausse de 5% à 88 millions, pour un chiffre d'affaires brut de 2,56 milliards, accru de 11% à taux de change constant.



Le groupe de cybersécurité explique que cette croissance provient principalement des volumes organiques grâce aux activités réalisées avec les fournisseurs existants dans leurs zones géographiques actuelles (+4,9%) et de l'expansion des fournisseurs (+1,3%).



Dans un environnement encore marqué par la volatilité macroéconomique, il envisage d'atteindre en 2024 un EBIT ajusté entre 200 et 210 millions d'euros et une augmentation du chiffre d'affaires brut entre 10 et 12% à taux constants.



