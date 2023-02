Exclusive Networks : surperforme le marché de la cybersécurité

L’action Exclusive Networks (-0,25% à 20,05 euros) est pratiquement stable en dépit de profits 2022 en nette amélioration. L'EBIT ajusté du spécialiste de la cybersécurité a ainsi bondi de 29% à 154 millions d'euros. Le taux d'EBIT ajusté sur la marge nette a augmenté de 20 points de base, pour atteindre 37,5%, le groupe bénéficiant d'un effet de levier opérationnel au niveau régional. La marge nette a bondi de 29% à 411 millions d'euros en 2022.



Le chiffre d'affaires est ressorti à 4,53 milliards d'euros, en hausse de 38% en données publiées et de 36% à taux de change constant. Hors impact du dollar et de l'inflation, les revenus ont progressé de 27%, surperformant le marché de la cybersécurité.



" Nous avons surperformé le marché grâce à la qualité et l'étendue de nos services. Exclusive Networks est un acteur capable de ‘mettre de l'huile dans les rouages', de sorte que les transactions sont réalisées sans difficulté du début à la fin " a précisé à AOF, Nathalie Bühnemann, Directrice financière du groupe.



Le flux de trésorerie opérationnel disponible ajusté a atteint un niveau qualifié d' " exceptionnel ", s'élevant à 201 millions d'euros pour l'exercice 2022, contre 65 millions d'euros pour l'exercice 2021. Le taux d'endettement est tombé à 1,6.



Dans l'environnement actuel, toujours affecté par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les conditions de marché incertaines (inflation, hausse des taux d'intérêt, incertitudes géopolitiques), le groupe vise cette année un chiffre d'affaires brut supérieur à 5,150 milliards d'euros, un EBIT ajusté compris entre 172 et 178 millions d'euros et un flux de trésorerie opérationnelle disponible ajusté supérieur à 80% de l'Ebitda ajusté.



" Les objectifs sont conformes aux attentes ", souligne Stifel.



Compte tenu de la priorité stratégique donnée par le groupe de poursuivre son développement, le Conseil d'administration a décidé de proposer aux actionnaires de ne pas distribuer de dividende.



Il a en revanche décidé de lancer un programme de rachat d'actions de l'ordre de 25 millions d'euros. Les actions seront acquises en vue de les remettre dans le cadre de plans de management package tels que l'attribution de plans d'incitation à long terme représentés par des actions gratuites et la constitution de ses opérations d'acquisitions.



" Notre développement M&A repose sur trois piliers " a expliqué Nathalie Bühnemann. Le premier est géographique car il existe de nombreux pays où nous ne sommes pas encore présents. Le second consiste à cibler des nouveaux revendeurs avec lesquels nous voulons travailler. Il peut aussi bien s'agir de sociétés réalisant un chiffre d'affaires de 10 à 15 millions d'euros que de 80 à 100 millions d'euros. Les opportunités sont nombreuses car notre marché est encore très fragmenté. Le troisième a trait à l'ajout de nouvelles compétences pour faire de l'intégration verticale."



Avant de conclure : " Même si nous n'avons pas réalisé d'acquisitions en 2022, le M&A fait partie de l'ADN d'Exclusive Networks ".