Exclusive Networks S.A. est spécialisé dans la distribution de solutions de cybersécurité et de cloud computing pour les infrastructures numériques. En outre, le groupe propose des prestations de soutien technique, de formation, de services professionnels et de gestion de projets. Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de logiciels (91,1%) et de services (8,9%). La répartition géographique du CA est la suivante : France (11,7%), Royaume Uni (17%) et autres (71,3%).

Secteur Services et conseils en informatique