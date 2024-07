Le conseil d'administration de la société a formé un comité ad hoc composé de trois administrateurs indépendants : Barbara Thoralfsson, Marie-Pierre de Bailliencourt et Nathalie Lomon. Sur recommandation du comité ad hoc, et sur le fondement de l'article 261-1 I et II du Règlement général de l'AMF, le conseil d'administration a également nommé Finexsi (14 rue Bassano 75116 Paris - tel : 01.43.18.42.42), représenté par M. Christophe Lambert, en tant qu'expert indépendant pour fournir une attestation d'équité sur les conditions financières de l'offre publique d'achat obligatoire et une opinion de solvabilité sur la distribution exceptionnelle. L'opération a reçu un avis positif du comité économique et social et le processus d'information-consultation est maintenant achevé.

Le conseil d'administration de la société a, à l'unanimité, accueilli favorablement la transaction proposée et a approuvé le refinancement de la société et la distribution exceptionnelle, sans préjudice de l'avis motivé qui sera émis par le conseil d'administration à la suite du dépôt de l'offre publique d'achat obligatoire et de la réception du rapport de l'expert indépendant.

ses actionnaires, lors d'une assemblée générale à convoquer, une distribution exceptionnelle de 5,29 EUR par action, qui serait versée après l'obtention des autorisations réglementaires et immédiatement avant la clôture de l'Acquisition de Bloc et le dépôt de l'offre publique d'achat obligatoire.

Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), leader mondial de la cybersécurité, a reçu une offre ferme, de la part de Clayton Dubilier & Rice (CD&R) pour former un consortium composé de CD&R, de l'actionnaire majoritaire de la société Everest UK HoldCo (une entité contrôlé par Permira), avec le soutien du fondateur de la société, Olivier Breittmayer qui restera actionnaire, pour acquérir, par l'intermédiaire d'une entité dédiée contrôlée conjointement par CD&R et Everest UK HoldCo, une participation majoritaire dans Exclusive Networks au prix de 18,96 euros par action (Acquisition de Bloc), après une distribution exceptionnelle de 5,29 euros par action, intervenant avant cette Acquisition de Bloc, représentant un montant total de 24,25 euros par action.

Le conseil d'administration d'Exclusive Networks se réunira en temps utile, après avoir examiné le rapport de l'expert indépendant et la recommandation du comité ad hoc, pour émettre un avis motivé sur l'offre publique d'achat obligatoire envisagée.

A propos d'Exclusive Networks

Exclusive Networks (EXN) est un spécialiste mondial de la cybersécurité qui propose à ses partenaires et à ses clients finaux une large gamme de services et de produits par le biais d'itinéraires de commercialisation éprouvés. Avec des bureaux dans plus de 45 pays et la capacité de servir des clients dans plus de 170 pays, nous combinons une perspective locale avec l'échelle et la livraison d'une organisation mondiale unique.

Notre portefeuille de fournisseurs, le meilleur de sa catégorie, est soigneusement sélectionné parmi les principaux acteurs du secteur. Nos services, qui vont de la sécurité gérée à l'accréditation et à la formation techniques spécialisées, tirent parti de l'évolution rapide des technologies et des modèles commerciaux. Pour plus d'informations, consultez le site https://www.exclusive-networks.com

Avertissement

Ce communiqué de presse est uniquement destiné à des fins d'information et n'est pas destiné à constituer, et ne doit pas être interprété comme, une offre de vente, ou l'annonce d'une offre de vente à venir, ou une sollicitation d'une offre d'achat d'actions ou l'annonce d'une sollicitation à venir d'une offre d'achat d'actions d'Exclusive Networks aux États-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de vente de titres, ni aucune annonce d'une offre prochaine de vente de titres ne sera faite aux États- Unis ou dans toute juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation serait illégale avant l'enregistrement, l'exemption d'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cette juridiction, et la distribution de cette communication dans les juridictions peut faire l'objet de restrictions similaires.

