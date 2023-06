Exclusive S A : Informations privilégiées / Autres communiqués 19/06/2023 | 17:17 Envoyer par e-mail :

Exclusive Networks Déclaration des transactions sur actions propres réalisées du 12 juin au 16 juin 2023 Code Prix pondéré Volume total moyen Code Identifiant de Jour de la identifiant de Nom de l'émetteur journalier (en journalier Marché l'émetteur transaction l'instrument nombre d'actions) d'acquisition financier des actions Exclusive Networks 969500GFM1C4M1KMPL74 2023-06-12 FR0014005DA7 3455 19.915068 CCXE Exclusive Networks 969500GFM1C4M1KMPL74 2023-06-12 FR0014005DA7 7551 19.934835 XPAR Exclusive Networks 969500GFM1C4M1KMPL74 2023-06-13 FR0014005DA7 4750 19.823263 CCXE Exclusive Networks 969500GFM1C4M1KMPL74 2023-06-13 FR0014005DA7 9897 19.818149 XPAR Exclusive Networks 969500GFM1C4M1KMPL74 2023-06-14 FR0014005DA7 5140 19.640167 CCXE Exclusive Networks 969500GFM1C4M1KMPL74 2023-06-14 FR0014005DA7 7477 19.676357 XPAR Exclusive Networks 969500GFM1C4M1KMPL74 2023-06-15 FR0014005DA7 4496 19.663074 CCXE Exclusive Networks 969500GFM1C4M1KMPL74 2023-06-15 FR0014005DA7 9577 19.654259 XPAR Exclusive Networks 969500GFM1C4M1KMPL74 2023-06-16 FR0014005DA7 5163 19.796177 CCXE Exclusive Networks 969500GFM1C4M1KMPL74 2023-06-16 FR0014005DA7 9411 19.773136 XPAR TOTAL 66917 19.765268 ©Copyright Exclusive Networks SA | 20, Quai du Point du Jour, Arcs de Seine, 92100, Boulogne-Billancourt, France 2 Code Code Numéro de Nom de jour/heure de la identifiant de Prix unitaire Quantité Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI Devise identifiant référence de la Objectif du rachat l'émetteur transaction l'instrument (unité) achetée marché transaction financier Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T07:04:26Z FR0014005DA7 20.000000 EUR 127 CCXE OD_7T3wtQt-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T07:08:26Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 46 CCXE OD_7T3xtrp-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:01:32Z FR0014005DA7 19.980000 EUR 83 XPAR OD_7T4BGhE-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:01:32Z FR0014005DA7 19.980000 EUR 202 XPAR OD_7T4BGhE-02 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:01:32Z FR0014005DA7 19.980000 EUR 140 XPAR OD_7T4BGhF-01 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:01:32Z FR0014005DA7 19.980000 EUR 600 XPAR OD_7T4BGhG-01 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:05:33Z FR0014005DA7 20.000000 EUR 371 XPAR OD_7T4CHOI-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:05:33Z FR0014005DA7 20.000000 EUR 1018 XPAR OD_7T4CHOJ-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:08:34Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 22 CCXE OD_7T4D2X4-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:09:43Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 149 CCXE OD_7T4DKWu-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:10:41Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 180 CCXE OD_7T4DZbB-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:10:41Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 12 CCXE OD_7T4DZbB-02 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:10:41Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 8 CCXE OD_7T4DZbC-01 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:10:41Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 694 CCXE OD_7T4DZbW-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:10:41Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 78 XPAR OD_7T4DZbf-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T08:10:41Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 19 XPAR OD_7T4DZbl-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T10:50:54Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 391 XPAR OD_7T4ruIO-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T10:50:55Z FR0014005DA7 19.960000 EUR 1462 XPAR OD_7T4ruYY-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T10:53:40Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 39 XPAR OD_7T4sbWh-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T10:53:40Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 242 XPAR OD_7T4sbWw-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T10:53:40Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 49 XPAR OD_7T4sbWx-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe ©Copyright Exclusive Networks SA | 20, Quai du Point du Jour, Arcs de Seine, 92100, Boulogne-Billancourt, France 3 Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T10:53:40Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 58 XPAR OD_7T4sbWx-02 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T10:53:40Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 21 XPAR OD_7T4sbWy-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T10:54:52Z FR0014005DA7 19.940000 EUR 174 XPAR OD_7T4suJw-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:06:13Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 227 XPAR OD_7T4vlUz-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:06:14Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 15 CCXE OD_7T4vldC-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:06:14Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 48 XPAR OD_7T4vldC-02 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:06:14Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 17 XPAR OD_7T4vldD-01 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:06:14Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 1 XPAR OD_7T4vldE-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:06:14Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 16 XPAR OD_7T4vldE-02 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:06:15Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 103 CCXE OD_7T4vluG-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:10:58Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 18 CCXE OD_7T4wxc6-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:10:58Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 990 CCXE OD_7T4wxc7-01 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:10:58Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 74 CCXE OD_7T4wxc8-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:10:58Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 45 XPAR OD_7T4wxcL-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:10:58Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 63 XPAR OD_7T4wxcM-01 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:11:39Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 101 CCXE OD_7T4x8Fx-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:31:00Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 80 XPAR OD_7T520Cp-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:39:00Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 55 XPAR OD_7T5414m-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:39:00Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 26 XPAR OD_7T5414n-01 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:47:01Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 78 XPAR OD_7T562Cu-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T11:55:02Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 80 XPAR OD_7T583La-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T12:03:02Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 81 XPAR OD_7T5A4Cs-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T12:11:02Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 37 XPAR OD_7T5C550-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T12:21:38Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 6 CCXE OD_7T5EkWh-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe ©Copyright Exclusive Networks SA | 20, Quai du Point du Jour, Arcs de Seine, 92100, Boulogne-Billancourt, France 4 Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T12:21:38Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 97 CCXE OD_7T5EkWi-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T12:25:39Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 46 CCXE OD_7T5FlDl-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T12:29:39Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 46 CCXE OD_7T5Glep-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T12:33:40Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 46 CCXE OD_7T5HmLn-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T12:37:41Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 46 CCXE OD_7T5In31-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T12:41:42Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 46 CCXE OD_7T5Jnjx-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:43Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 35 CCXE OD_7T5V8XU-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:43Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 5 XPAR OD_7T5V8XC-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:43Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 48 XPAR OD_7T5V8XF-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:43Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 11 XPAR OD_7T5V8XG-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:43Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 183 XPAR OD_7T5V8XJ-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:43Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 17 XPAR OD_7T5V8XK-01 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:44Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 66 CCXE OD_7T5V8dt-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:44Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 349 CCXE OD_7T5V8du-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:44Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 116 XPAR OD_7T5V8e0-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:44Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 12 XPAR OD_7T5V8e4-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:44Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 11 XPAR OD_7T5V8e4-02 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:49Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 234 XPAR OD_7T5V9wa-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:49Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 147 XPAR OD_7T5V9wb-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:49Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 36 XPAR OD_7T5V9wb-02 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:49Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 215 XPAR OD_7T5V9wp-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:26:59Z FR0014005DA7 19.840000 EUR 76 CCXE OD_7T5VCYp-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:28:14Z FR0014005DA7 19.820000 EUR 184 XPAR OD_7T5VWDw-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:29:40Z FR0014005DA7 19.800000 EUR 52 CCXE OD_7T5VsQr-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe ©Copyright Exclusive Networks SA | 20, Quai du Point du Jour, Arcs de Seine, 92100, Boulogne-Billancourt, France 5 Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:29:40Z FR0014005DA7 19.800000 EUR 251 XPAR OD_7T5VsR7-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:37:40Z FR0014005DA7 19.800000 EUR 6 XPAR OD_7T5XtJc-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:37:40Z FR0014005DA7 19.800000 EUR 82 XPAR OD_7T5XtJd-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:37:40Z FR0014005DA7 19.800000 EUR 10 XPAR OD_7T5XtJd-02 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T13:55:52Z FR0014005DA7 19.860000 EUR 181 XPAR OD_7T5cTOQ-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T15:09:22Z FR0014005DA7 19.820000 EUR 5 CCXE OD_7T5uyZ3-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-12T15:35:27Z FR0014005DA7 19.800000 EUR 1 XPAR OD_7T61Xoa-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:04:07Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 75 XPAR OD_7T9nL6P-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:04:07Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 140 XPAR OD_7T9nL6Q-01 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:04:07Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 34 XPAR OD_7T9nL6R-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:04:07Z FR0014005DA7 20.000000 EUR 121 CCXE OD_7T9nL6S-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:08:07Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 104 CCXE OD_7T9oLXA-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:08:07Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 28 CCXE OD_7T9oLXB-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:12:07Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 39 CCXE OD_7T9pLy5-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:12:09Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 39 CCXE OD_7T9pMUU-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:16:10Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 39 CCXE OD_7T9qNBV-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:20:11Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 39 CCXE OD_7T9rNsa-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:20:11Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 135 CCXE OD_7T9rNsb-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:24:13Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 65 CCXE OD_7T9sOpm-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:24:13Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 8 CCXE OD_7T9sOpm-02 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T07:32:13Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 39 CCXE OD_7T9uPhn-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T08:08:07Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 740 XPAR OD_7TA3S3w-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T08:08:07Z FR0014005DA7 19.920000 EUR 26 XPAR OD_7TA3S3w-02 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe Exclusive 969500GFM1C4M1KMPL74 Kepler Cheuvreux 9695005EOZG9X8IRJD84 2023-06-13T08:20:18Z FR0014005DA7 19.900000 EUR 629 CCXE OD_7TA6W7w-00 Couverture de plans d'actions de performance et remise Networks SA d'actions dans le cadre d'opérations de croissance externe ©Copyright Exclusive Networks SA | 20, Quai du Point du Jour, Arcs de Seine, 92100, Boulogne-Billancourt, France This is 