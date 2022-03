Exclusif-Deux anciens fonctionnaires américains contribuent à l'enquête sur l'éthique d'un allié de Trump, Clark, selon une source.

Jeffrey Rosen, qui a occupé le poste de procureur général par intérim, et Richard Donoghue, son ancien adjoint par intérim, ont chacun donné des entretiens volontaires au cours des derniers mois au District of Columbia Office of Disciplinary Counsel, qui enquête sur Clark pour une éventuelle mauvaise conduite, selon la source, qui a parlé sous couvert d'anonymat.

Rosen et Donoghue ont reçu l'approbation préalable du ministère de la Justice, a précisé la source.

L'Office of Disciplinary Counsel fait partie du D.C. Bar, qui a été créé en tant qu'organe officiel de la Cour d'appel du District de Columbia pour régir et fixer les règles applicables aux avocats autorisés à exercer dans la capitale américaine. Il enquête sur d'éventuelles fautes commises par des avocats de Washington et a le pouvoir d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des avocats qui se seraient rendus coupables d'une conduite contraire à l'éthique. Dans les cas les plus graves, de telles accusations peuvent conduire à la suspension d'une licence d'exercice du droit ou à la radiation du barreau.

Le bureau examine si Clark a violé les règles d'éthique qui interdisent aux avocats de s'engager dans "la malhonnêteté, la fraude, la tromperie ou la fausse déclaration" lorsqu'il a exhorté Rosen et Donoghue à envoyer à des fonctionnaires dans des États cruciaux pour le résultat des élections de 2020 une lettre qui contenait de fausses déclarations, a déclaré la source.

Trump, un républicain, a affirmé à tort que l'élection, qu'il a perdue face au démocrate Joe Biden, a été volée par une fraude électorale généralisée.

Rosen et Donoghue n'ont pas répondu aux demandes de commentaires mardi.

Clark fait séparément l'objet d'enquêtes de la part du chien de garde interne du ministère de la Justice et d'une commission de la Chambre des représentants qui se penche sur l'attaque du Capitole l'année dernière par des partisans de Trump qui ont cherché à bloquer la certification officielle par le Congrès de sa défaite électorale.

Clark et son avocat Harry MacDougald n'ont pas répondu aux questions envoyées par Reuters.

L'enquête de l'Office of Disciplinary Counsel pourrait compliquer les efforts de Clark pour relancer sa carrière d'avocat d'affaires ainsi que tout retour éventuel au service du gouvernement. Reuters a d'abord rapporté l'enquête en décembre.

Le bureau ne rend les conclusions de ses enquêtes publiques que s'il décide de prendre des mesures disciplinaires. À ce jour, aucune action publique n'a été engagée contre Clark.

Hamilton "Phil" Fox, qui dirige le bureau, a déclaré qu'il ne confirme ni ne nie l'existence d'une enquête. Le bureau a reçu 1 400 plaintes concernant la conduite des avocats en 2020 et 1 200 en 2021, a déclaré Fox. À la fin de 2021, il avait 224 cas actifs en cours d'enquête, a ajouté Fox.

Selon un rapport des démocrates du Sénat américain, Clark a tenté sans succès d'amener Trump à licencier Rosen et à l'installer comme procureur général après que Rosen ait bloqué sa tentative d'enrôler le ministère de la Justice dans les efforts de Trump pour annuler sa défaite électorale. À l'époque, M. Clark était à la tête par intérim de la division civile du ministère et dirigeait son unité chargée de l'environnement et des ressources naturelles.

Après la publication du rapport en octobre dernier, le président de la commission judiciaire du Sénat, Dick Durbin, un démocrate, a demandé au bureau du conseil disciplinaire d'enquêter sur la conduite de Clark.

LETTRE DE LA GEORGIE

L'enquête du bureau est principalement axée sur les efforts de Clark pour faire pression sur Donoghue et Rosen afin qu'ils envoient une lettre aux législateurs de Géorgie prétendant faussement que le ministère de la Justice avait des "préoccupations importantes" quant à la légitimité de la victoire de Biden dans l'État et faisant écho aux fausses allégations de fraude électorale de Trump, selon la source et les plaintes d'éthique qui ont été déposées contre Clark et vues par Reuters.

Clark a également fait pression sur Donoghue et Rosen pour qu'ils envoient une lettre similaire à d'autres États qui ont joué un rôle crucial dans la victoire de Biden, selon le témoignage que Rosen et Donoghue ont fourni à la commission judiciaire du Sénat.

Rosen a refusé d'envoyer la lettre. Trump a finalement décidé de ne pas renvoyer Rosen et d'installer Clark après que les dirigeants du département aient menacé de démissionner en masse.

L'Office of Disciplinary Counsel enquête également sur l'ancien avocat de Trump, Rudy Giuliani, pour des déclarations qu'il a faites au sujet de l'élection présidentielle de 2020, ont déclaré les avocats de Giuliani l'année dernière.

Clark a peu parlé publiquement de ses actions durant les dernières semaines de la présidence de Trump. À l'aide d'un nouveau compte Twitter qu'il a créé ce mois-ci, Clark s'est dit "l'une des principales cibles du comité J6, motivé par des considérations politiques", une référence au comité restreint de la Chambre qui enquête sur l'attaque du Capitole du 6 janvier.