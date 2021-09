Exclusive Networks : offre globale d'environ 366 ME 22/09/2021 | 18:33 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Exclusive Networks annonce le succès de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



L'Offre a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang. Sur la base du prix d'introduction de 20 euros par action, la capitalisation boursière d'Exclusive Networks s'élèverait environ à 1,8 milliards d'euros.



L'offre globale est d'environ 366 millions d'euros, et jusqu'à environ 421 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Le début de négociation des actions d'Exclusive Networks sous la forme de promesses d'actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment A, est fixé au 23 septembre 2021.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés. Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Toute l'actualité sur EXCLUSIVE NETWORKS SA 18:33 EXCLUSIVE NETWORKS : offre globale d'environ 366 ME CF 18:16 EXCLUSIVE NETWORKS : succès de son introduction en bourse CF

Données financières EUR USD CA 2020 1 892 M 2 220 M - Résultat net 2020 2,17 M 2,55 M - Dette nette 2020 611 M 717 M - PER 2020 - Rendement 2020 - Capitalisation - - - VE / CA 2019 - VE / CA 2020 - Nbr Employés 2 219 Flottant - Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques.