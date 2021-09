Exclusive Networks : succès de son introduction en bourse

Exclusive Networks annonce le succès de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris.



L'Offre a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux de premier rang. Sur la base du prix d'introduction de 20 euros par action, la capitalisation boursière d'Exclusive Networks s'élèverait environ à 1,8 milliards d'euros.



L'offre globale est d'environ 366 millions d'euros, et jusqu'à environ 421 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Le début de négociation des actions d'Exclusive Networks sous la forme de promesses d'actions sur le marché réglementé d'Euronext Paris, compartiment A, est fixé au 23 septembre 2021.



