Exco Technologies Limited est un fournisseur mondial de technologies au service des industries du moulage sous pression, de l'extrusion et de l'automobile, basé au Canada. La société exerce ses activités dans deux secteurs d'activité : Technologie de moulage et d'extrusion (moulage et extrusion) et Solutions automobiles. Le segment "Casting and Extrusion" conçoit, développe et fabrique des outils et des produits connexes pour les industries du moulage sous pression et de l'extrusion de l'aluminium. Ses activités sont essentiellement destinées à l'industrie automobile et à d'autres marchés industriels en Amérique du Nord et en Europe. Le segment des solutions automobiles produit des composants et des assemblages pour l'intérieur des véhicules, principalement pour les sièges, le stockage et la retenue des marchandises, et les vend aux constructeurs automobiles et aux fournisseurs de niveau 1 (fournisseurs des constructeurs automobiles). L'entreprise opère dans une vingtaine de sites stratégiques répartis dans neuf pays et dessert une clientèle variée.