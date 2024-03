Execus SpA est une société basée en Italie qui opère dans le secteur de la publicité et du marketing. L'entreprise est un groupe international spécialisé dans la gestion et la génération de leads pour les clients B2B (Business-2-Business) à travers les réseaux sociaux, en particulier LinkedIn. En outre, l'entreprise propose des formations spécialisées dans ce domaine grâce à la présence de formateurs certifiés. Execus propose trois services principaux. LinkedIn Top Page est un service d'analyse de données et de conseil lié à l'optimisation de l'utilisation de LinkedIn pour la création, la connexion et la gestion de nouveaux clients. E-Learning & Live Training est un produit qui propose des sessions de formation en personne dans divers domaines/sujets, également dispensées via la plateforme d'apprentissage en ligne. Execus CRM est un produit doté de plus de 35 fonctions permettant de gérer et d'automatiser facilement les activités de vente et de marketing.

Secteur Publicité et marketing