Exel Industries : dans les Convictions Midcap d'Oddo BHF

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' sur Exel Industries, un titre figurant dans sa liste 'Convictions Midcap Européennes', avec un objectif de cours maintenu à 80 euros, revenant sur les résultats semestriels du fournisseur d'équipements de pulvérisation.



'Lors de la réunion de présentation, le management est revenu sur les bonnes performances semestrielles (+16% de croissance organique et une amélioration de 150 pb de la MopC) et également sur les perspectives qui sont de bon augure', souligne l'analyste.



Selon le bureau d'études, la valorisation du groupe est structurellement modérée (6,3 fois l'EBITDA et 9,4 fois l'EBIT 2022/23. 'De plus, la valorisation actuelle ne prend pas en compte le potentiel lié aux innovations', ajoute-t-il.



