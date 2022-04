26/04/2022 Partager Chiffre d'affaires 2nd trimestre 2021-2022 : +2,0%

En croissance dans toutes les activités sauf la branche loisirs

Situation en Ukraine et en Russie

Le Groupe a suivi avec attention l'évolution du conflit en Ukraine et a mobilisé ses équipes pour accueillir en Europe de l'ouest les collaborateurs et leurs familles présents dans la région.

EXEL Industries possède deux filiales de commercialisation d'agroéquipements en Ukraine : l'une dans la pulvérisation agricole, l'autre dans l'arrachage de betteraves. La baisse des ventes sur le 2e trimestre a été limitée à 4,5 millions d'euros par rapport à 2021. Dans ce contexte incertain, le Groupe n'envisage qu'une reprise lente de l'activité à court terme.

En Russie, nous évoluons majoritairement sur les agroéquipements. Considérant la nécessité de minimiser les impacts futurs sur la disponibilité des produits alimentaires, EXEL Industries maintient autant que possible son activité, dans le respect des règles européennes et avec une vigilance particulière.

Pour mémoire, les ventes du Groupe en Russie, Biélorussie et Ukraine représentaient 4 % des ventes de l'exercice 2020-2021.

CA 2nd trimestre 2021-2022

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre de l'exercice 2021-2022 s'élève à 247,5 M€, en hausse de +2,0 % par rapport à la même période de l'exercice précédent. À périmètre comparable et taux de changes constants (+ 3,7 M€, principalement lié à l'évolution favorable du dollar américain et de la livre sterling), le Groupe est en recul de 3,3 %. Deux facteurs expliquent ce recul : d'une part, la mise en place d'un nouvel ERP dans l'activité jardin, ayant occasionné des retards d'expéditions ; d'autre part, la poursuite des difficultés d'approvisionnement en composants a perturbé à nouveau la production ce trimestre, décalant certaines expéditions, notamment dans la pulvérisation agricole.

L'effet périmètre résulte des deux acquisitions réalisées par le Groupe récemment : l'activité nautique a été intégrée au 30/09/2021 contribuant pour 3 M€ ce trimestre et 5,1 M€ sur le semestre ; l'activité GF Garden (Italie), intégrée dans le pôle Jardin au 15/02/2022, a généré 6 M€ ce trimestre.

PULVÉRISATION AGRICOLE, chiffre d'affaires de 122,1 M€ en croissance de 2,4 M€ (+1,9 %)

Le conflit en Ukraine a contribué à la flambée des cours des matières premières agricoles (blé, maïs, colza, etc.), mais également des pièces et composants. Le chiffre d'affaires de l'activité pulvérisation agricole est marqué par une légère progression des volumes avec des orientations différentes selon les marchés servis. L'Europe reste stable et la bonne dynamique entrevue au 1er trimestre en Australie s'est poursuivie. À l'inverse, l'Amérique du Nord a été pénalisée par le manque de disponibilité des pièces et composants. En effet, ce trimestre encore, dans toutes les usines du Groupe, les ruptures de chaînes d'approvisionnement de composants mécaniques, hydrauliques et électroniques ont affecté le niveau de production et occasionné d'importants retards de livraison.

ARRACHAGE DE BETTERAVES, chiffre d'affaires de 21,5 M€ en croissance de 4,7 M€ (+ 28,2 %)

Ce trimestre confirme le bon démarrage de l'activité au 1er trimestre, faisant suite à une année de forte croissance sur l'exercice 2020-2021. Les volumes de machines d'occasion et de pièces détachées sont en croissance et les hausses de prix, en répercussion des hausses de coûts de l'acier et des composants, ont été appliquées sur toutes les familles de produits.

LOISIRS, chiffre d'affaires de 38,2 M€ en recul de 17 %

Suite à l'acquisition du pôle nautique au 30 septembre 2021 (Wauquiez, Rhéa Marine, Tofinou) et de la société GF Garden au 15 février 2022, l'effet périmètre lié à cette branche est de 9 M€. À périmètre et changes constants, l'activité jardin est pénalisée ce trimestre, dans un marché européen en baisse et suite aux importants retards pris lors de la migration des systèmes informatiques sous SAP. Dans le même temps, l'offre tarifaire a été adaptée pour faire face aux fortes hausses de coûts (logistique, matières premières).

INDUSTRIE, chiffre d'affaires de 65,7 M€ en croissance de 5,5 M€ (+9,3 %)

L'Amérique du Nord et la Chine continuent de tirer la croissance de la pulvérisation industrielle, en volumes et en valeur (automobile et industrie du bois). La situation est plus difficile en Europe et l'environnement économique est toujours incertain. Dans les tuyaux techniques, pour compenser les hausses des coûts d'achats des matières premières, les hausses de prix régulières ont permis la croissance du chiffre d'affaires de cette activité.

Perspectives

PULVÉRISATION AGRICOLE



Les prix des matières premières agricoles semblent se stabiliser à des niveaux élevés, favorisant le renouvellement du parc de machines des exploitants.

Les marques ajustent leurs offres tarifaires, en répercussion des hausses du prix de l'acier et des composants, et tentent de limiter les impacts sur les marges.

Le carnet de commandes est en hausse et en avance par rapport à l'exercice 2020-2021 mais les difficultés d'approvisionnement en composants sont toujours bien présentes et continueront d'affecter la productivité et le rythme des livraisons.

Certaines annulations de commandes sont à prévoir en lien avec le conflit en Ukraine.

ARRACHAGE DE BETTERAVES



Stabilisation des ventes de machines neuves attendue sur l'exercice malgré les annulations/reports de commandes en Ukraine et en Russie.

Confirmation de la diversification dans la gamme Terra Variant comme d'un levier de croissance vers de nouvelles géographies.

La bonne dynamique des ventes de pièces détachées et de machines d'occasion se poursuit.

LOISIRS



Le changement d'ERP mis en place au 2e trimestre (migration vers SAP) devrait moins perturber les expéditions au 3e trimestre, avec une reprise graduelle des volumes aux 3e et 4e trimestres. Cependant, dans cette activité saisonnière, une partie de ces retards ne devrait pas pouvoir être compensée.

Le nouveau composteur Easy-Mix, primé par plusieurs organismes, devrait se développer avec succès.

Après une courte période de stabilité, les prix des matières premières augmentent à nouveau.

La réorganisation commerciale et industrielle du pôle nautique se poursuit.

INDUSTRIE



Le marché automobile est difficile quelles que soient les géographies, avec un certain attentisme chez les constructeurs automobiles.

L'Asie et Amérique devraient continuer à soutenir la croissance de nos autres marchés.

Yves Belegaud, Directeur Général du groupe EXEL Industries :

« En s'appuyant sur ses activités diversifiées, le Groupe a démontré, au 2e trimestre, sa capacité de résistance dans un contexte géopolitique incertain. Le chiffre d'affaires ressort en légère hausse par rapport au 2e trimestre 2020-2021, malgré un effet de base défavorable et les perturbations auxquelles nous faisons face. Le carnet de commandes reste néanmoins robuste, dans un contexte mondial incertain mais avec des cours de matières premières agricoles très favorables. EXEL Industries a une nouvelle fois démontré sa capacité à ajuster son offre de prix pour faire face à un environnement nettement plus inflationniste. »

Prochains rendez-vous

Le 31 mai 2022, résultats semestriels 2021-2022.

Le 26 juillet 2022 après bourse, chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021-2022.

