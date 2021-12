EXEL INDUSTRIES :Résultats 2020-2021 : Amélioration significative des marges combinée à une forte réduction de l'endettement

COMMUNIQUE DE PRESSE 17 décembre 2021

Résultats 2020 – 21

Amélioration significative des marges combinée à une forte réduction de l’endettement

Chiffre d’affaires +16% , croissance à 2 chiffres dans presque toutes les activités

Performance financière solide, avec un EBITDA récurrent en hausse de 46% à 78 millions d'euros sur l'année et une marge d'EBITDA récurrent de 8,9%

Résultat net à plus de 43 M€

Proposition de versement d’un dividende de 1,60€ par action

par action Trésorerie confortée et robuste avec des ratios d’endettement en forte amélioration dont un levier à 0,5x l’EBITDA récurrent





RESULTATS ANNUELS 2020-21

EXEL Industries (M€)



Année 2019-2020



Année 2020-2021



Variation



CHIFFRE D’AFFAIRES 754.4 876.8 16% EBITDA Récurrent* 53.3 77.8 46% En % du CA 7.1% 8.9% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT 35.3 54.7 55% En % du CA 4.7% 6.2% Éléments exceptionnels -29.9 5.3 Résultat financier -11.1 -2.1 Impôt et mise en équivalence -5.1 -14.4 RESULTAT NET -10.7 43.5 En % du CA -1.4% 5.0% ENDETTEMENT FINANCIER NET -87.0 -42.4 -51% Levier (EFN/EBITDA récurrent) 1.6 0.5 GEARING (EFN /capitaux propres) 25% 11%

* EBITDA récurrent = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements des immobilisations + variation des provisions (hors provision sur actif circulant) + résultat des mises en équivalence

CHIFFRE D’AFFAIRES

Chiffre d'affaires 12 mois en M€



2019 - 2020 2020 - 2021 Variation en valeur Variation en % Publié Publié Publié *tcpc Publié *tcpc PULVERISATION AGRICOLE 332.1 380.9 + 48.8 + 53.9 + 14.7% + 16.2% ARRACHAGE DE BETTERAVES 114.2 135.5 + 21.4 + 23.3 + 18.7% + 20.4% LOISIRS 121.1 132.4 + 11.3 + 10.5 + 9.4% + 8.7% INDUSTRIE 187.0 227.9 + 40.9 + 35.1 + 21.9% + 18.8% Groupe EXEL Industries 754.4 876.8 + 122.4 + 122.8 + 16.2% + 16.3%

* tcpc = taux de change et périmètre comparables

Le chiffre d’affaires annuel de 876,8 M€ en croissance de 16% (+122,4 M€), intègre notamment un effet périmètre de +11M€ lié à l’acquisition de la société Intec en Janvier 2020, et une référence 2019-20 affectée par la crise. Cet impact favorable a été compensé par des effets de change négatifs (-11,6 M€), notamment liés au dollar américain.

Les commentaires concernant les chiffres d’affaires par activité ont été détaillés dans notre communiqué du 28 octobre 2021. Pour mémoire, l’activité nautique a été acquise le 30 septembre 2021, sans impact sur le compte de résultat.

RESULTATS FINANCIERS

L’EBITDA récurrent progresse pour atteindre 77,8 M€ (8,9 % du CA), contre 53,3 M€ ou 7,1% des ventes en 2019-20. La reprise économique post covid a commencé en fin d’exercice 2019-20 et s’est accélérée dans le courant de l’exercice 2020-21. Les coûts de production ont été soumis à une inflation forte et continue sur l’année, que ce soit les matières premières, les composants ou encore la logistique. Le Groupe a pu adapter partiellement son offre tarifaire. La bonne maitrise des frais fixes a permis de préserver une forte croissance du résultat opérationnel (ROC), en hausse de près de 20M€, passant de 35,3 M€ à 54,7M€.

Le résultat net est en forte hausse et atteint 43,5 M€, et se compare à une perte nette de 10,7 M€ en 2019-20 où il avait été particulièrement affecté par des éléments exceptionnels, notamment une dépréciation des survaleurs de la Pulvérisation Agricole de 26 M€, complétée par 3,9 M€ de charges non récurrentes. Il se compose des éléments suivants :

Un résultat exceptionnel positif de 5,3 M€ principalement issu d’une réévaluation des engagements retraite en Angleterre.

principalement issu d’une réévaluation des engagements retraite en Angleterre. U n résultat financier négatif de 2,1 M€, constitué principalement de le coût de l’endettement financier. L’évolution des taux de change a eu un effet limité sur le résultat de l’exercice, là où l’effet mécanique des parités monétaires avait eu un impact négatif de 7,9 M€ en 2020.

constitué principalement de le coût de l’endettement financier. L’évolution des taux de change a eu un effet limité sur le résultat de l’exercice, là où l’effet mécanique des parités monétaires avait eu un impact négatif de 7,9 M€ en 2020. Une charge d’impôt comptabilisée de 14,8 M€, en lien avec la progression du résultat.





BILAN

L’Endettement Financier Net au 30 septembre 2021 ressort à 42,4 M€, comparé à 87,0M€ en 2020. La forte génération de trésorerie sur l’exercice a été permise notamment par un strict contrôle du besoin en fonds de roulement malgré l’augmentation des ventes.

Le levier financier de l’année 2020-21 (Endettement financier net/EBITDA récurrent) reste à un niveau maîtrisé de 0,5. Il était de 1,6 l’année précédente.

Par ailleurs, le groupe EXEL Industries dispose de lignes de financement qui lui permettent de subvenir à ses besoins d’exploitation et, le cas échéant, de croissance externe. Un emprunt obligataire de 35 M€ intégrant des critères RSE a été souscrit auprès d’investisseurs avec une maturité de 6 et 7 ans. Le taux d’intérêt sera ajusté en fonction de l’atteinte d’objectifs RSE.

DIVIDENDES

Il sera proposé à l’Assemblée Générale du 08 février 2022 la distribution d’un dividende de 1,60€ par action, correspondant, comme les années précédentes à 25% du résultat net consolidé.

PROCESSUS D’AUDIT

Le Comité d’Audit du Groupe s’est réuni le 14 décembre 2021.

Le Conseil d’Administration s’est réuni le 15 décembre 2021 et a arrêté les comptes annuels et consolidés du Groupe au 30 septembre 2021.

Les procédures de certification des comptes annuels et consolidés ont été effectuées et un rapport sans réserve est en cours d’émission par nos commissaires aux comptes.

PERSPECTIVES

PULVERISATION AGRICOLE Fin des aides en Amérique du Nord Les prix des matières premières agricoles devraient rester élevés Poursuite de la demande liée à la reprise économique post covid et aux exigences d’amélioration des performances Carnet de commandes en hausse et en avance par rapport à l’exercice 2020-21 Pénurie persistante de composants affectant le rythme de facturation L'annonce de notre solution technologique 3S pour la pulvérisation ultra-localisée et de notre premier robot viticole confortent notre image d’entreprise innovante.





ARRACHAGE DE BETTERAVE



Culture de la betterave soumise à forte pression avec des cours de céréales historiquement élevés Stabilisation des ventes de machines neuves Poursuite de la progression des ventes de Terra Variant, en lien avec les capacités de financement des agriculteurs.



JARDIN L’activité devrait être soutenue au moins en début d’exercice du fait des inquiétudes des distributeurs au regard des pénuries des matières plastiques L'arrivée de nouveaux produits permet une bonne dynamisation de la marque Hozelock.





INDUSTRIE NAUTIQUE



L’intégration de cette nouvelle activité se poursuit avec une meilleure mise en avant des 3 marques phares Wauquiez, Rhéa Marine, Tofinou



Les réorganisations en cours et le repositionnement prix en ligne avec le marché doivent permettre d’améliorer les marges.





INDUSTRIE



Les marchés sous-jacents (automobile, ameublement, construction…) sont attendus en croissance, malgré la pénurie de composants chez nos clients de la construction automobile



Quelques perturbations sur notre rythme de facturation en lien avec les tensions sur les approvisionnements, en particulier sur l’activité tuyaux techniques.





Le groupe confirme sa confiance sur les perspectives en général, et en particulier grâce à notre stratégie multi-activités, donnant de la stabilité. Par ailleurs, nos ventes sont soutenues grâce à une forte demande, ce qui permet un ajustement de nos tarifs, en ligne avec l’inflation sur nos coûts de production.

Yves BELEGAUD, Directeur Général du groupe EXEL Industries a déclaré : « Dans un contexte de reprise d’activité économique et malgré les incertitudes actuelles compte tenu de la crise sanitaire, les activités du Groupe EXEL Industries ont significativement progressé. Nos marges opérationnelles sont en forte progression et le Groupe est parvenu à réduire de moitié sa dette financière, en ayant une gestion stricte de ses dépenses et de ses besoins en fonds de roulement. Toutes nos activités ont été affectées par les difficultés d’approvisionnement, mais sont parvenues à maintenir un niveau de service acceptable à nos clients malgré ces disruptions de la chaîne logistique. Le Groupe a également su faire face au renchérissement des coûts de production, en limitant autant que possible son effet sur la rentabilité. Cette année, le Groupe a poursuivi la diversification de ses activités en acquérant 3 marques renommées dans l’industrie nautique. »

PROCHAINS RENDEZ-VOUS

Le 25 janvier 2022 après bourse, chiffre d’affaires 1er trimestre 2021-22

Le 8 février 2022, assemblée générale des actionnaires

A propos d’EXEL INDUSTRIES

EXEL Industries est un groupe familial français, dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 60 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

EXEL Industries emploie 3546 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents. En 2020 – 2021 le chiffre d’affaires a été de 877M€.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com.

Yves BELEGAUD

Directeur Général Groupe

Yves.belegaud@exel-industries.com Thomas GERMAIN

C.F.O / Communication Financière direction.communication@exel-industries.com

