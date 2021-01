EXEL INDUSTRIES: l'activité a accéléré en 2020

Exel Industries a publié un chiffre d'affaires pour le compte du premier trimestre (clos fin décembre) de son exercice 2020-2021 de 142,6 millions d'euros, en hausse de 19,4% sur un an. Cette performance fait suite à une reprise d’activité déjà soulignée lors du quatrième trimestre de l’exercice précédent. L’ensemble des zones géographiques est stable ou en croissance, en particulier la zone EMEA avec l’intégration d’iNTEC, mais aussi la zone APAC où l'on note une bonne progression de Sames Kremlin. On constate aussi une belle reprise de la pulvérisation agricole en Amérique du Nord.



Le changement de périmètre et la variation des parités monétaires ont affecté positivement le chiffre d'affaires de 7 millions d'euros (dont +11 millions d'effet périmètre, et -4 millions d'effet change).



L'activité "Pulvérisation agricole" a enregistré un chiffre d'affaires de 58,5 millions d'euros (+4,4%), alors que celui de l' "Arrachage de betteraves" a été de 16,4 millions (+9,9%).



Les activités "Arrosage et pulvérisation du jardin" et "Pulvérisation industrielle" ont connu des croissances beaucoup plus soutenues avec respectivement +72,3% et 33,4%).