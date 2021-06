EXEL INDUSTRIES : résultats historiques pour un premier semestre

Exel Industries a dévoilé des résultats records au premier semestre à la faveur d'une forte croissance. Le résultat net s'est élevé à 14,3 millions d'euros contre une perte de 36,4 millions d'euros, un an auparavant. L'année dernière, le groupe avait enregistré une dépréciation des survaleurs de la Pulvérisation Agricole de 25,9 millions d'euros, complétée par 2,1 millions d'euros de dépréciation complémentaire du stock de machines d’occasion et 0,9 million d'euros de charges non récurrentes.



L'Ebitda récurrent est pour sa part passé de 8,1 millions d'euros à 31,8 millions d'euros, soit 8,2% du chiffre d'affaires. L'effet favorable de la croissance des volumes de vente pour l'ensemble des activités se combine à un effet mix résultant de la croissance dans les activités relutives que sont l'arrosage et la pulvérisation du jardin ainsi que la pulvérisation industrielle.



Le chiffre d'affaires de 385,2 millions d'euros a progressé de 22,6%. La croissance organique s'est élevée à 22%.



L'endettement financier net au 31 mars 2021 a reculé à 119,1 millions d'euros, comparé à 156 millions l'an dernier à la même date, grâce à l'amélioration de la conversion de la croissance du chiffre d'affaires en cashflow. Exel précise qu'il procède actuellement au refinancement de certaines lignes de crédit en allongeant leur maturité afin de lui permettre de subvenir à ses besoins d'exploitation et, le cas échéant, de croissance externe, sans dégrader durablement la structure de son bilan.



S'agissant de ses perspectives, le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie fait remarquer que le carnet de commandes est à ce jour supérieur à ce qu'il était l'an passé à la même date. Néanmoins, il reste prudent sur l'extrapolation de la croissance du premier semestre sur le reste de l'année. Les décalages de facturations opérés du premier semestre 2019-2020 vers le second semestre (effet COVID) rendent la base de comparaison plus exigeante.