EXEL Indsutries: financements indexés sur des critères RSE

COMMUNIQUE DE PRESSE 13 décembre 2021





Exel Industries place avec succès ses premiers financements indexés sur des critères RSE, un Euro PP de 35M€ et un crédit bancaire moyen-terme de 30M€.

EXEL Industries a récemment concrétisé un financement mixte majeur :

Un EuroPP de 35M€ à 6 / 7 ans, arrangé par LCL et souscrit par Banque Internationale à Luxembourg, Schelcher Prince Gestion et LCL, Un crédit bancaire (5 ans) de 30M€ mis en place par LCL et les Caisses Régionales du Crédit Agricole Centre Est et Nord Est.

Déjà arrangeur de l’EuroPP inaugural de 30M€ en 2016, LCL est le premier établissement financier à soutenir EXEL Industries dans le déploiement de sa stratégie RSE.

Ces financements, dédiés aux besoins généraux du groupe, offrent l’opportunité de décliner certains engagements d’EXEL Industries en matière de RSE, notamment sur son capital humain et en contribuant aux objectifs ambitieux du « green deal », dont celui de réduire de 50% les quantités de produits phytopharmaceutiques pulvérisés d’ici 2030.

Les équipes LCL et EXEL Industries ont structuré la partie RSE de ces deux financements sur l’amélioration du bien-être au travail et la réduction de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques avec le développement de la technologie 3S. Ces critères seront audités une fois par an par un tiers indépendant.

La technologie 3S est une innovation de rupture développée par EXXACT ROBOTICS, la fabrique à innovation du groupe EXEL Industries. Elle permet de réduire de 30% à 80% les quantités de produits phytopharmaceutiques pulvérisés sans altérer le rendement. Cette technologie repose sur un système de caméras et de reconnaissance d’image par intelligence artificielle qui permettent de déclencher la pulvérisation uniquement sur les zones qui le nécessitent.

Les autres activités du groupe, jardin, industrie et depuis peu nautique, sont également en réflexion active pour s’inscrire dans cette dynamique vertueuse.

« EXEL Industries a de tous temps été un acteur engagé auprès de ses clients en développant des innovations utiles pour viser l’excellence. Nous avons récemment décidé d’accélérer le déploiement de notre politique RSE afin qu’elle complète notre stratégie d’innovation, de diversification et de différentiation. Ce nouvel axe stratégique intègre une approche technologique innovante dont l’objectif est de permettre à nos clients de contribuer à l’atteinte de la neutralité carbone » indique Yves Belegaud, Directeur Général.

« Avec cet Euro PP et ce nouveau crédit bancaire intégrant des critères RSE, nous avons diversifié nos sources de financement et allongé la maturité de notre dette. Nous avons aussi mis en action 2 des valeurs cardinales du groupe (amour du produit / innovation) et (comportement responsable) en combinant innovation financière et technologique d’une part, et engagement pour la sécurité de nos salariés d’autre part » ajoute Patrick Tristani, Directeur de la Transformation groupe.

A propos d’EXEL INDUSTRIES

EXEL Industries est un groupe familial français, dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis plus de 60 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

EXEL Industries emploie plus de 3 546 effectifs permanents dans 27 pays sur les 5 continents. En 2020 – 2021 le chiffre d’affaires a été de 877M€.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com.

Yves BELEGAUD

Directeur Général Groupe

Yves.belegaud@exel-industries.com Thomas GERMAIN

C.F.O / Communication Financière direction.communication@exel-industries.com









2.13.0.0

Pièce jointe