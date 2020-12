EXEL Industries: Application de peintures par impression : avec PRiNTEC™, SAMES KREMLIN ouvre la personnalisation illimitée à l'industrie

Communiqué de presse

Application de peintures par impression : avec PRiNTEC™, SAMES KREMLIN ouvre la personnalisation illimitée à l’industrie

SAMES KREMLIN annonce le développement de PRiNTEC™, une gamme de produits et services basée sur une technologie brevetée de tête d’impression pour l’application de peintures. Elle ouvre des possibilités illimitées de personnalisation grâce à l’impression haute cadence de bandes horizontales ou verticales, motifs, damiers, etc. sur des surfaces 2D ou 3D. Elle est aussi applicable aux colles et mastics.

PRiNTEC™ vise les marchés automobile, ferroviaire, aéronautique, ameublement, céramique, etc. Elle permet à ses clients de faire des gains de productivité tout en contribuant significativement à préserver l’environnement. Le lancement commercial est prévu en 2022, après une année 2021 consacrée à l’industrialisation et à la validation des produits.

Des motifs positionnés au 1/10e de millimètre près

La tête d’impression EPJet®, au cœur de la gamme PRiNTEC™, fonctionne avec un principe électropneumatique. Elle libère des gouttes de peinture grâce aux mouvements d’une micro membrane pilotée par une micro vanne d’air piézo-électrique à haute fréquence, et permet des applications jusqu’à 1 m/s. Sa compacité et sa densité de buses permettent d’obtenir une résolution très élevée et un positionnement des motifs au 1/10e de millimètre près. La taille des orifices de sortie, comprise entre 100 et 500 microns, se prête à l’application de tous types de peintures à 1 ou 2 composants.

La technologie propriétaire EPJet® a été acquise auprès de la société allemande Epainters et de son fondateur, le Dr. Burkhard Büstgens, inventeur du design micro-mécanique du capteur de l’ESP de Bosch. Epainters est une start-up issue d’IMTEK, le département de microtechnique de l’Université de Freiburg. SAMES KREMLIN va bénéficier du support du Dr. Büstgens pour l’industrialisation et l’accompagnement des déploiements.

Personnalisation illimitée et haute productivité

Alors que les rares technologies d’impression déjà disponibles sont cantonnées à l’application de bandes sur surfaces horizontales, PRiNTEC™ peut tracer sans limitation des bandes verticales, des motifs, des damiers, des cercles, etc. : il suffit de concevoir la tête d’impression en conséquence. SAMES KREMLIN répond ainsi au besoin croissant de différentiation retardée et de personnalisation des produits industriels, avec une solution à haute productivité : elle permet de s’affranchir des opérations de masquage.

Également utilisable pour imprimer des colles et des mastics

De plus, la gamme PRiNTEC™ se prête à l’application de produits visqueux comme les colles et les mastics, ce qui apporte là encore précision et application sans retouches ni déchet. Sa facilité de mise en œuvre et sa flexibilité permettent d’imaginer de nouveaux procédés de fabrication, difficiles voire impossibles à réaliser avec les technologies traditionnelles ; par exemple, des cordons de colle dont la largeur varie selon la géométrie des pièces à assembler.

Réduction de l’impact environnemental

Avec un rendement de dépôt de 100%, PRiNTEC™ permet de réduire les consommations de peinture et les émissions de COV. Les matériaux de masquage sont éliminés, ainsi que les déchets issus de la captation de l’overspray. De plus, les volumes d’air conditionné sont divisés par trois, d’où d’importantes économies d’énergie et un gain de place important.

Premiers bêta-tests sur site courant 2021

Les secteurs intéressés par la personnalisation sont nombreux : automobile, ferroviaire, aéronautique, ameublement, constructeurs de machines de fabrication de produits… Aussi, pour finaliser avec ses clients le développement de sa gamme, SAMES KREMLIN s’appuie sur son centre d’application robotisé grenoblois.

Ce centre reproduit une large palette de conditions d’application de peintures, par exemple la vitesse des convoyeurs, la température d’air, la géométrie des pièces ou leur matériau : métal, bois, cuir, polymère, céramique… En parallèle, une équipe travaille sur la génération automatique des trajectoires des bras robotisés.

Les premiers bêta-tests sur site sont prévus courant 2021 pour une commercialisation de la gamme PRiNTEC™ en 2022, sur des installations neuves ou en rétrofit de chaînes existantes.

Contacts:

Christophe DENIS-BOSIO

Responsable Communication

Christophe.denis-bosio@sames-kremlin.com



Philippe PROVENAZ

Responsable PRiNTEC

Philippe.provenaz@sames-kremlin.com



À propos de SAMES KREMLIN : www.sames-kremlin.com

Depuis 90 ans, SAMES KREMLIN assure le collage, la protection et l'embellissement des produits dans l'industrie de la finition, pour les clients des secteurs automobile et industriel.

Nous fournissons une large gamme de pompes et de solutions de pulvérisation dédiées à la protection des matériaux et aux applications de poudre, de peinture, de mastic et d'adhésifs.

Nous sommes présents sur plus de 50 marchés sur les cinq continents et fournissons à nos clients des pistolets manuels, des applicateurs robotisés, une large gamme de pompes et de machines pour la dépose, le dosage, le mélange et la distribution de fluides. Nous vous permettons « de développer vos compétences » pour obtenir les meilleures performances possibles.

SAMES KREMLIN emploie 700 personnes sur 15 sites dans le monde entier. Nous avons 1000 entreprises partenaires de valeur pour un effectif total de 10 000 personnes dans le monde entier. Nous sommes situés à proximité des sites de production de nos clients.









