EXEL Industries : chiffre d'affaires 3e trimestre 2021–2022, + 9,4 %

Chiffre d'affaires T3

(avril 2022–juin 2022)



2020–2021 2021–2022 Variation en valeur

(millions d’euros) Variation

(%) Publié Publié Publié *tcpc Publié *tcpc PULVÉRISATION AGRICOLE



113,8 133,0 + 19,2 + 15,7 + 16,8 % + 13,3 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



30,6 21,9 - 8,7 - 9,3 - 28,4 % - 28,5 % LOISIRS







49,8 55,6 + 5,9 - 8,2 + 11,8 % - 16,4 % INDUSTRIE







55,0 62,1 + 7,1 + 3,5 + 12,9 % + 6,2 % Groupe EXEL Industries 249,2 272,6 + 23,4 + 1,7 + 9,4 % + 0,6 %

Chiffre d'affaires

9 mois

(octobre 2021–juin 2022)



2020–2021 2021–2022 Variation en valeur

(millions d’euros) Variation

(%) Publié Publié Publié *tcpc Publié *tcpc PULVÉRISATION AGRICOLE



291,9 319,7 + 27,8 + 21,7 + 9,5 % + 7,4 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



63,8 61,1 - 2,7 - 4,3 - 4,3 % - 6,8 % LOISIRS







109,4 110,8 + 1,5 - 24,7 + 1,3 % - 22,6 % INDUSTRIE







169,2 187,8 + 18,6 + 12,4 + 11,0 % + 7,3 % Groupe EXEL Industries 634,4 679,5 + 45,1 + 5,0 + 7,1 % + 0,8 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables





Situation en Ukraine et en Russie

Depuis le début du conflit en Ukraine, EXEL Industries a maintenu ses opérations en Russie, mais se montre vigilant, pour que les livraisons soient effectuées dans le respect des règles européennes. Pour mémoire, les ventes du Groupe en Russie, Biélorussie et Ukraine représentaient 4 % des ventes de l’exercice 2020–2021.





Chiffre d’affaires du 3e trimestre 2021–2022

Le chiffre d’affaires de 272,6 millions d’euros au troisième trimestre de l’exercice 2021–2022, en hausse de 9,4 %, a été porté par l’évolution des taux de change (principalement le dollar américain) et du périmètre. À périmètre comparable et taux de change constants, le Groupe est en progression de 0,6 %, malgré les difficultés d’approvisionnement qui persistent dans ses différentes activités, en particulier dans la pulvérisation agricole et la betterave.

L’effet périmètre, résultant des deux acquisitions réalisées par le Groupe, contribue à hauteur de 24,6 millions d’euros au chiffre d’affaires depuis le début de l’exercice, dont 8,6 millions d’euros pour EXEL Yachting, activité intégrée au 30 septembre 2021, et 16 millions d’euros pour la société italienne G.F. intégrée au 15 février 2022.

PULVÉRISATION AGRICOLE, chiffre d’affaires de 133 millions d’euros, en croissance de 19,2 M€ (+ 16,8 %)

Les cours des matières premières agricoles (blé, maïs, colza, soja, etc.) semblent se détendre depuis quelques semaines. Cependant, les pénuries de pièces et de composants électroniques sont toujours bien présentes, occasionnant encore d’importants retards de livraison et dégradant la productivité des usines. Les ventes en Australie continuent de se maintenir à des niveaux élevés.

ARRACHAGE DE BETTERAVES, chiffre d’affaires de 21,9 millions d’euros, en recul de 8,7 millions d’euros (- 28,4 %)

Après deux bons trimestres, les pénuries de pièces et de composants et un rebond du COVID ont retardé la production ce trimestre. Ces retards devraient être compensés au quatrième trimestre. Pour mémoire, le troisième trimestre de l’exercice 2020-2021 avait été exceptionnellement élevé.



LOISIRS, chiffre d’affaires de 55,6 millions d’euros, en progression de 5,9 millions d’euros (+ 11,8 %)

Bénéficiant de l’acquisition de G.F., l’activité Jardin reste toutefois pénalisée ce trimestre par un marché toujours en recul par rapport à un exercice 2020-2021 exceptionnel. La migration informatique, entamée au début de l’année civile, est en voie de normalisation. L’intégration de EXEL Yachting (Wauquiez, Rhéa Marine, Tofinou) et de la société G.F. se poursuit conformément aux plans d’acquisition.



INDUSTRIE, chiffre d’affaires de 62,1 millions d’euros en croissance de 7,1 millions d’euros (+ 12,9 %)

L’Amérique du Nord et la Chine ont, ce trimestre encore, été les moteurs de la croissance de la pulvérisation industrielle, en volumes et en valeur. Dans le même temps, l’Europe continue de résister sur les niveaux de 2021. Les clients de l’activité tuyaux techniques ont fait preuve d’attentisme en fin de trimestre, si bien que les facturations ont commencé à ralentir en Europe.





Perspectives

PULVÉRISATION AGRICOLE

Après un reflux en juin, les prix des matières premières agricoles se maintiennent à des niveaux encore élevés, toujours favorables pour les agriculteurs.

Les hausses de prix, en compensation de la forte inflation subie depuis plusieurs trimestres, se sont poursuivies mais avec retard.

Le carnet de commandes est désormais stabilisé à des niveaux historiquement élevés. Cependant, les difficultés d’approvisionnement en composants rendent toujours les prévisions d’expéditions difficiles.





ARRACHAGE DE BETTERAVES

Les ventes de machines neuves devraient être stables sur l’exercice malgré les difficultés d’approvisionnement et les contraintes liées au commerce avec la Russie.

Les ventes de machines d’occasion progressent, engendrant un allègement des stocks.

LOISIRS

Le changement d’ERP initié au 2 e trimestre (migration vers SAP) est en voie de normalisation dans un marché en baisse, revenu au niveau de 2019.

L'entrée de G.F. a permis de réaliser les premières synergies en matière d'offre produit.

La redynamisation du pôle nautique, renommé EXEL Yachting se poursuit.





INDUSTRIE

La diversification vers d’autres marchés finaux compense un marché automobile atone.

Malgré la situation sanitaire en Chine, l’activité semble se maintenir en Asie.

L’Amérique devrait se maintenir et soutenir la croissance.





Yves Belegaud, Directeur Général du groupe EXEL Industries :

« Le Groupe a su profiter au 3e trimestre, de ses récentes acquisitions, dans un contexte macro-économique volatile. La forte inflation conduit le Groupe à poursuivre la révision de ses offres de prix, alors que dans le même temps les volumes sont soumis aux difficultés d’approvisionnements en composants et à la résurgence d’une vague de Covid. EXEL Industries continue néanmoins d’enregistrer un fort volume de commandes qui devrait soutenir l’activité dans les prochains mois. »





À propos d’ EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2020–2021, EXEL Industries emploie 3 546 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 877 millions d’euros.

