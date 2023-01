EXEL Industries : chiffre d'affaires du premier trimestre 2022-2023, + 16.1%

Chiffre d’affaires 1er trimestre 2022–2023 : + 16,1 %



Poursuite d’une croissance forte des ventes

Le groupe EXEL Industries réalise un chiffre d’affaires de 185,1 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2022–2023, en hausse de 16,1 %, porté principalement par la croissance organique dans les agroéquipements.

À périmètre et taux de change constants, le Groupe est en progression de 11,8 %.

Résultant de l’acquisition de G.F. en février 2022, l’effet périmètre contribue à hauteur de 1,8 million d’euros au chiffre d’affaires ce trimestre.

Chiffre d'affaires

3 mois

(octobre 2022–décembre 2022)



2021–2022 2022–2023 Variation en valeur

(en millions d’euros) Variation

(en %) Publié Publié Publié *tcpc Publié *tcpc PULVÉRISATION AGRICOLE



64,7 89,0 + 24,3 + 21,1 + 37,5 % + 32,6 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



17,7 19,5 + 1,9 + 2,3 + 10,5 % + 13,2 % LOISIRS







17,0 13,7 - 3,3 - 5,0 - 19,3 % - 29,6 % INDUSTRIE







60,0 62,9 + 2,9 + 0,4 + 4,8 % + 0,7 % Groupe EXEL Industries 159,4 185,1 +25,7 + 18,9 + 16,1 % + 11,8 %

*tcpc = taux de change et périmètre comparables





Chiffre d’affaires par activité

1er trimestre 2022–2023

PULVÉRISATION AGRICOLE + 37,5 %



Après une année 2022 contrastée, fortement marquée par les pénuries de composants, les ventes de ce trimestre s’inscrivent dans la même dynamique qu’au quatrième trimestre 2021–2022, en maintenant un rythme de croissance significatif. Les cours des matières premières agricoles sont, certes, en léger repli après le pic du printemps 2022, mais toujours à un niveau élevé, soutenant les prises de commandes.

ARRACHAGE DE BETTERAVES + 10,5 %



Même si ce trimestre est peu significatif au regard de la saisonnalité de l’activité, les ventes du premier trimestre affichent une croissance soutenue, à deux chiffres, dans la continuité du T4 2021–2022. Le chiffre d’affaires a été porté par les ventes de machines neuves, notamment les premières commercialisations de la nouvelle génération d’arracheuses de betteraves, la Terra Dos 5.

LOISIRS - 19,3 %



Le marché des équipements du jardin est en recul dans les trois principales zones où le Groupe opère (surtout au Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, en France et en Italie). Après une année 2022 difficile, marquée par un recul de la demande, par des épisodes de forte chaleur, des restrictions d’eau et l’augmentation des stocks chez les distributeurs, les ventes sont néanmoins comparables à celles du premier trimestre 2019. L’effet de base est défavorable, dans la mesure où les ventes du premier trimestre de l’exercice précédent avaient été globalement supérieures à leur niveau habituel, dans la lignée de la flambée de l’activité post-Covid.

L’activité EXEL Yachting est restée globalement stable ce trimestre, période peu représentative de l’activité compte tenu de sa saisonnalité.

INDUSTRIE + 4,8 %



La tendance de l’exercice précédent se confirme pour la pulvérisation industrielle, avec une activité globalement stable marquée par un léger recul de la demande en Europe, toutefois compensée par une demande toujours très forte en Asie et en Amérique du Nord. En ce qui concerne les tuyaux techniques, les volumes restent faibles, conséquence d’un recul de la demande depuis l’été 2022 et du déstockage chez les clients en fin d’année.

Perspectives

PULVÉRISATION AGRICOLE

Les prix des matières premières agricoles semblent se maintenir sur des bases élevées, continuant de favoriser le remplacement des équipements.

Malgré l’incertitude liée au conflit russo-ukrainien, notre activité se développe dans la région, dans le respect des règles internationales et avec un strict contrôle des encaissements clients.

Les carnets de commandes restent robustes pour les prochains mois.

L'activité maintient sa discipline rigoureuse concernant les prix de vente, en ligne avec l’inflation des coûts.

La commercialisation de TRAXX, notre tracteur enjambeur autonome, et 3S Spot Spray Sensor®, notre outil de pulvérisation de précision en grande culture a démarré et va monter en puissance sur les prochains mois. Ces 2 innovations majeures sont le fruit des travaux initiés il y a trois ans par EXXACT Robotics, notre centre de recherches dédié aux agroéquipements. Ces développements s’inscrivent parfaitement dans notre politique RSE.



ARRACHAGE DE BETTERAVES

Compte tenu de la forte hausse annoncée des prix de betteraves, à des niveaux d’intérêt pour les agriculteurs, les ventes de machines neuves devraient se maintenir à un bon niveau sur l’exercice 2022–2023 et profiter de certaines opportunités en Russie.



LOISIRS

Pour l’activité jardin, le début d’exercice, même s’il présente un effet de base défavorable, est orienté dans la bonne direction, avec des ventes plus importantes attendues au deuxième trimestre.

Le salon de Düsseldorf fin janvier permettra d’évaluer la robustesse de la demande dans l’activité nautique pour l’année 2023.

INDUSTRIE

L’Asie et l’Amérique du Nord devraient rester les catalyseurs de la croissance des volumes.

Peu d’amélioration attendue dans le secteur automobile, mais les changements de modèle et l’électrification engendrent des investissements chez les constructeurs.

Une nouvelle organisation commerciale et marketing est mise en place dans l’activité Tuyaux techniques.





Yves Belegaud, Directeur Général du groupe EXEL Industries :

« La forte hausse de notre chiffre d’affaires au premier trimestre 2022–2023, dans un contexte économique mondial incertain et encore soumis aux pénuries de composants, reflète la bonne capacité de croissance d’EXEL Industries. Nous continuons d’enregistrer un bon niveau de commandes, notamment dans les agroéquipements. La valeur ajoutée apportée par les produits du Groupe a permis d’ajuster les prix de vente dans un environnement de coûts salariaux et d’énergie fortement inflationnistes. »





Prochains rendez-vous

7 février 2023 : assemblée générale des actionnaires.

25 avril 2023 , avant bourse : chiffre d’affaires du 2 e trimestre 2022–2023.

, avant bourse : chiffre d’affaires du 2 trimestre 2022–2023. 26 mai 2023, avant bourse : résultats semestriels 2022–2023.









À propos d’ EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2021–2022, EXEL Industries emploie 3 770 employés permanents dans 33 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 977 millions d’euros.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

Communiqué disponible sur le site www.exel-industries.com

Yves BELEGAUD

Directeur Général Groupe Thomas GERMAIN

Directeur Financier Groupe / Communication financière direction.communication@exel-industries.com

Pièce jointe