EXEL Industries : résultats du 1er semestre 2022-2023

Résultats S1

(octobre 2022–mars 2023) 2021–2022

(millions d’euros) 2022–2023

(millions d’euros) CHIFFRE D’AFFAIRES



406,9 483,1 EBITDA RÉCURRENT1



17,4 29,0 % du chiffre d’affaires



4,3 % 6,0 % RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT



7,2 15,8 % du chiffre d’affaires 1,8 % 3,3 % Éléments exceptionnels - 1,9 0,1 Résultat financier 0,3 - 8,3 Impôt et mise en équivalence - 3,6 - 3,4 RÉSULTAT NET 1,9 4,2 % du chiffre d’affaires 0,5 % 0,9 % ENDETTEMENT FINANCIER NET - 154,6 - 176,4

Chiffre d'affaires

6 mois

(octobre 2022–mars 2023)



2021–2022 2022–2023 Variation à données publiées Variation à tcpc2 Publié Publié Millions € % Millions € % PULVÉRISATION AGRICOLE 186,8 236,8 + 50,0 + 26,7 % + 44,5 + 23,8 % ARRACHAGE DE BETTERAVES



39,2 53,8 + 14,6 + 37,4 % + 15,3 + 39,0 % LOISIRS







55,2 62,1 + 6,9 + 12,5 % + 2,5 + 4,5 % INDUSTRIE







125,7 130,4 + 4,7 + 3,7 % + 3,1 + 2,5 % Groupe EXEL Industries 406,9 483,1 + 76,2 + 18,7 % + 65,3 + 16,1 %

Chiffre d’affaires

1er semestre 2022–2023

Au premier semestre de l’exercice 2022–2023, le chiffre d’affaires d’EXEL Industries s’élève à 483,1 millions d’euros, en hausse de 18,7 % à données publiées et de 16,1% à périmètre et taux de change constants.

Dans la Pulvérisation agricole, les ventes ont progressé favorablement en Europe et en Amérique du Nord bénéficiant toujours d’un carnet de commandes stable, rempli sur les 6 à 12 prochains mois, pour toutes les marques du Groupe. Porté à la fois par les ventes des machines de la nouvelle génération d’arracheuses de betteraves et par la demande en Europe de l’Est, le chiffre d’affaires de l’activité Arrachage de betteraves affiche une croissance solide. Dans l’activité Jardin, après une baisse entrevue en 2022, le marché revient sur des niveaux de volumes pré-covid, restant tributaire de conditions météos défavorables jusqu’à présent et de déstockages chez les distributeurs. Dans l’Industrie, les volumes se maintiennent à des niveaux globalement stables sauf en Asie où ils continuent de progresser.

Résultats

L’EBITDA récurrent publié est en nette amélioration à 29,0 millions d’euros, soit 6,0 % du chiffre d’affaires. Plusieurs éléments expliquent cette hausse :

La détente dans les chaînes d’approvisionnement et la hausse des cadences de production en soutien d’un carnet de commandes toujours fourni ont permis à la Pulvérisation agricole de progresser nettement. Le dynamisme persistant de l’Amérique du Nord et de l’Asie/Océanie a soutenu ce semestre les différentes activités du Groupe. Les différentes augmentations de prix mises en place depuis plusieurs mois ont permis de préserver la marge brute dans un environnement à tendance haussière. La forte inflation a engendré une hausse des frais généraux, ainsi qu’une reprise graduelle des dépenses de marketing et communication.



Au 31 mars 2023, le résultat net s’établit à 4,2 millions d’euros, contre 1,9 million d’euros en 2022.

Le résultat exceptionnel , à 0,1 million d’euros , est globalement neutre. En 2021–2022, il incluait la dépréciation des actifs localisés dans la zone de guerre en Ukraine.

, , est globalement neutre. En 2021–2022, il incluait la dépréciation des actifs localisés dans la zone de guerre en Ukraine. Le résultat financier est en forte baisse, à - 8,3 millions d’euros, du fait des variations constatées sur le résultat de change : l’évolution des devises a engendré une perte latente de 6 millions d’euros alors même que le Groupe enregistrait un gain de 2 millions d’euros l’an passé. À cela s’ajoute la hausse de la charge de la dette qui s’explique par la remontée des taux d’intérêts depuis quelques mois, même si une partie de la dette avait pu être convertie à taux fixe, et par la hausse de l’endettement net depuis l’exercice précédent.

Bilan

L’endettement financier net au 31 mars 2023 ressort à 176,4 millions d’euros, comparé à 154,6 millions d’euros en 2022. Cette hausse attendue et conforme à la saisonnalité, reste toutefois limitée, faisant suite au point haut atteint fin septembre 2022, à la suite de l’augmentation des stocks (en-cours principalement) pour soutenir le carnet de commandes conséquent dans la Pulvérisation agricole et l’Arrachage de betteraves. La gestion du BFR fait néanmoins l’objet d’une attention toute particulière quelles que soient les activités du Groupe et reste maîtrisée à ce stade.

Perspectives

PULVÉRISATION AGRICOLE Le Groupe continue d’ajuster ses prix de vente, en répercussion avec l’inflation des coûts d’achat. Malgré la baisse relative des prix des produits agricoles, les carnets de commandes se maintiennent sur des bases élevées, dans toutes les zones où le Groupe évolue, y compris en Europe de l’Est. Les premières commercialisations de TRAXX, tracteur enjambeur autonome, se déroulent conformément à nos prévisions, et les premiers essais du prototype TRAXX Hydrogène ont démarré. Les ventes de 3S Spot Spray Sensor®, notre outil de pulvérisation de précision en grande culture, ont été réalisées avec des performances en ligne avec nos prévisions. La commercialisation va s’accélérer sur les prochains mois.





ARRACHAGE DE BETTERAVES



La hausse récente et exceptionnelle des prix du sucre devrait soutenir les ventes de machines neuves sur les prochains mois. Les surfaces cultivées restent à un bon niveau à l’exception de la France.



LOISIRS Le marché subit les effets de la météo et du déstockage des distributeurs. Sous réserve d’une météo favorable, l’activité devrait retrouver des volumes en ligne avec la période pré-Covid.



INDUSTRIE Les dynamiques géographiques devraient rester les mêmes dans les trois principaux marchés, avec une stabilisation en Europe et en Amérique du Nord et une croissance soutenue en Asie.



Yves Belegaud, Directeur Général du groupe EXEL Industries :

« Un premier semestre encourageant, bénéficiant d’une légère détente dans les chaines d’approvisionnements, et des volumes en forte croissance dans les agroéquipements. Le Groupe dispose en outre d’un carnet de commandes solide, offrant une bonne visibilité sur les trimestres à venir. La gestion du besoin en fonds de roulement reste une priorité pour le développement du Groupe. »

Prochains rendez-vous

3 0 mai 2023 : réunion SFAF de présentation des résultats semestriels 2022–2023.

: réunion SFAF de présentation des résultats semestriels 2022–2023. 25 juillet 2023, avant bourse : chiffre d’affaires du 3e trimestre 2022–2023.

À propos d’ EXEL Industries

EXEL Industries est un groupe familial français dont l’ambition est de concevoir, fabriquer et commercialiser des biens d’équipement et services associés qui permettent à ses clients de gagner en efficacité, en productivité, ou de contribuer au plaisir de vivre, et d’atteindre leurs objectifs environnementaux et sociétaux.

Porté par une stratégie d’innovation depuis 70 ans, EXEL Industries a fondé son développement sur des idées innovantes afin d’offrir à ses clients des produits uniques, efficaces, compétitifs et faciles à utiliser.

Depuis sa création, le Groupe a connu une croissance interne et externe importante sur chacun de ses marchés, fort d’un actionnariat stable guidé par une stratégie de développement à long terme.

En 2022–2023, EXEL Industries emploie 3 770 employés permanents dans 27 pays sur les 5 continents et son chiffre d’affaires s’élève à 977 millions d’euros.

Euronext Paris, SRD Long only – compartment B (Mid Cap) / indice EnterNext © PEA-PME 150 (Mnemo EXE / ISIN FR0004527638)

1EBITDA récurrent = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements des immobilisations + variation des provisions (hors provision sur actif circulant) + résultat des mises en équivalence

2tcpc = taux de change et périmètre comparables

