11/01/2022 Partager Exel Industries annonce la nomination du Directeur Général de France Pulvé

Le 23 novembre, Exel Industries a annoncé la nomination d'Olivier Thiéblin, Directeur Général de France Pulvé. Cette fédération regroupe désormais toutes les marques et sites français de pulvérisation agricole du Groupe.

Exel Industries a profité du salon de l'agroéquipement Innov-Agri, en septembre dernier, pour présenter sa nouvelle organi atFranceFrance Pulvé.

France Pulvé rassemble toutes les marques françaises de pulvérisation d'Exel Industries : Evrard, Berthoud, Tecnoma, Nicolas, CMC et Matrot en grandes cultures comme en en cultures spécialisées, pour lFrancectivités en France comme à l'International. La nouvelle organisation assure également la distribution exclusive d'Agrifac et Hardi sur l'ensemble du territoire national.

Avec la création de France Pulvé, ces marques s'unissent autour d'une philoFrance et d'un projet commun. France Pulvé consolide leur complémentarité grâce à un positionnement cohérent au service des besoins de leurs clients, présents et futurs. Le regroupement des 720 salariés des équipes dédiées à ces marques du groupe permet de renforcer l'impact d'Exel Industries dans un secteur toujours plus concurrentiel.

Arnaud Romoli, Directeur Commercial de France Pulvé souhaite dire « stop aux stratégies individuelles de marques du même groupe ». Bien que toujours positionnées sur des créneaux propres, les marques sont désormais rattachées à une direction unique et s'appuieront sur leurs points forts respectifs et des moyens renforcés par les synergies de structure déployées.

Cette nouvelle organisation permettra de positionner de manière cohérente et complémentaire les gammes et marques françaises de pulvérisation du groupe Exel Industries. Chaque entité est repensée selon son offre, son ADN historique et sa cible et l'évolution de ses besoins.

En grandes cultures, Agrifac est la marque haut-de-gamme en Automoteurs, alors que Berthoud propose une offre large de « premium accessible ». Les pulvérisateurs « Heavy Duty » d'Evrard sont adaptés aux cultures industrielles, là où Hardi offre du matériel plus adapté à la polyculture/élevage. Quant à Tecnoma, la marque propose des séries spéciales et innovantes.

En culture spécialisées, notamment en vignes larges et étroites, Berthoud voit son positionnement de leader renforcé, en compagnie de Nicolas dont la position « Premium agile » est en reconstruction et de Tecnoma pour les produits les plus spécifiques. Pour le segment vergers, une complémentarité Nicolas / Hardi est en cours d'élaboration.

Si chaque marque conserve son propre service après-vente, une hotline commune est mise en place pour accompagner le client à tout moment, et permettre le déploiement plus rapide de services nouveaux. Un approvisionnement mutualisé permet également d'améliorer le temps de réaction et d'expédition des pièces.

Avec cette nouvelle stratégie, Exel Industries répond aux attentes d'une clientèle toujours plus exigeante. France Pulvé a pour ambition de proposer un service de qualité, quels que soient les besoins des utilisateurs.

Pendant des années, les marques d'Exel Industries ont été gérées de manière autonome, avec des résultats hétérogènes. Ce nouveau management vise à augmenter la force de frappe des marques, notamment en termes de recherche et développement mais aussi de présence commerciale et SAV au plus près de leurs clients.

Pour relancer ses sociétés françaises face à la concurrence étrangère, Exel Industries mise sur un service de proximité et de qualité. Le groupe souhaite fédérer ses marques en s'adaptant aux besoins des utilisateurs et en mettant en commun les compétences de l'ensemble de ses salariés.

Yves Belegaud, Directeur Général d'Exel Industries, l'explique : « France Pulvé prône la cohésion, le travail d'équipe, l'innovation d'usage pour satisfaire nos clients et aborder des thèmes forts qui permettront aux agriculteurs de répondre au défi climatique et à l'objectif de neutralité carbone »

Dans un communiqué, Exel Industries a annoncé la nomination d'Olivier Thiéblin à la Direction Général de France Pulvé. Fort de ses expériences de structuration et développement de sociétés, ce nouveau dirigeant a pris la tête de la fédération et a intégré le comité des top managers d'Exel Industries. Avec le Comité de Direction de France Pulvé et l'ensemble des équipes des entités regroupées sous sa direction, il assumera la responsabilité d'affiner dans les prochains mois puis de déployer cette stratégie de reconquête de France Pulvé.

La création de France Pulvé est une nouvelle étape dans la stratégie mise en oeuvre par Exel Industries depuis 2019. Il y a deux ans, le groupe présentait le centre de recherche « Exxact Robotics », dédié à la pulvérisation de précision et de robotique viticole. Les productions sont progressivement réaffectées entre les usines pour une meilleure performance industrielle.

Au-delà de leurs équipes de Bureau d'Etudes dédiées à chaque segment de marché, les marques de France Pulvé peuvent désormais profiter aussi du soutien et des travaux menés par l'équipe de chercheurs du centre « Exxact Robotics ». Exel Industries poursuit ainsi sa constante recherche d'innovation.

Avec France Pulvé et sa nouvelle équipe de Direction, Exel Industries compte bien poursuivre sa croissance en France et à l'exportation. Le groupe vise une augmentation nette de parts de marché en grandes cultures comme en cultures spécialisées (viticulture / arboriculture / …) en France.

Pour être à la hauteur de ses ambitions, France Pulvé prévoit de recruter de nouveaux talents, en recherche et développement, en méthodes et gestion de la qualité, ainsi que sur le terrain. Le groupe souhaite également renforcer ses efforts en matière de marketing et de communication.

Les résultats sont déjà là, puisque la direction de France Pulvé a annoncé une progression de ses ventes de 17% par rapport à l'année 2020. Comme le dit Yves Belegaud : « Les prix agricoles sont à la hausse, les besoins clients et les attentes sociétales en pleine révolution, le moment est opportun, pour lancer France Pulvé ».