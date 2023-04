Exel Industries grimpe en Bourse après une accélération de ses ventes trimestrielles

Spécialisée dans la pulvérisation pour l’agriculture et l’industrie, Exel Industries signe la deuxième meilleure hausse du marché SRD (+6,97% à 52,20 euros) après une forte croissance de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre de l’exercice 2022–2023. Ses ventes s’élèvent à 297,9 millions d’euros en hausse de 20,4%. À périmètre et taux de change constants, sa croissance des ventes est en progression de 18,8%. La bonne tenue de la demande sur ses différents marchés finaux a globalement permis au groupe d’appliquer des hausses de prix destinées à compenser l’inflation de ses coûts directs.



Ce chiffre d'affaires a dépassé les estimations de TP Icap Midcap qui tablait sur des ventes à hauteur de 283 millions d'euros.

La forte hausse de son chiffre d'affaires est portée principalement par son activité " pulvérisation agricole " dont les ventes ont progressé de 21% à 147,7 millions d'euros sur cette période.



Après avoir atteint un pic au printemps 2022, accentué par le conflit en Ukraine, les cours de certaines matières premières agricoles, comme le blé ou le colza, se sont légèrement repliés tout en restant bien supérieurs à ceux d'avant la pandémie.



Ainsi, la demande est restée soutenue dans toutes les géographies permettant au carnet de commandes de se maintenir à un niveau élevé.



Par ailleurs, les volumes de ventes au deuxième trimestre de l'exercice précédent avaient été particulièrement affectés par des ruptures majeures des chaînes d'approvisionnement. Celles-ci subsistent et ont encore pénalisé les volumes de ventes de certaines marques, dans une moindre mesure qu'en 2022. D'autre part, les hausses de prix mises en place face à l'inflation significative ont également porté la croissance des ventes ce trimestre.



Quant à ses perspectives, les carnets de commandes d'Exel Industries pour son activité "pulvérisation agricole " se maintiennent sur des bases élevées, malgré la baisse relative des prix des produits agricoles. Le Groupe continue d'ajuster ses prix de vente, en répercussion avec l'inflation des coûts d'achat.





Yves Belegaud, Directeur Général d'Exel Industries souligne que " l'environnement inflationniste et les incertitudes macro-économiques incitent toutefois son entreprise à rester vigilants dans la maîtrise de ses coûts et de son besoin en fonds de roulement ".