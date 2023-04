Exel Industries : hausse de 20% du CA au 2e trimestre

Exel Industries gagne plus de 2% après l'annonce, au titre de son deuxième trimestre 2022-23, d'un chiffre d'affaires de 297,9 millions d'euros, en hausse de 20,4% (+18,8% à périmètre et taux de change constants).



'La bonne tenue de la demande sur nos différents marchés finaux a globalement permis d'appliquer des hausses de prix destinées à compenser l'inflation de nos coûts directs', explique le fabricant d'équipements de pulvérisation.



Exel Industries prévient néanmoins que 'l'environnement inflationniste et les incertitudes macro-économiques l'incitent à rester vigilants dans la maîtrise de ses coûts et de son besoin en fonds de roulement'.



