Exel Industries : hausse de 9% du CA au 3e trimestre

Exel Industries affiche un chiffre d'affaires de 272,6 millions d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice 2021-22, en hausse de 9,4%, porté par l'évolution des taux de change (principalement le dollar) et du périmètre.



À périmètre comparable et taux de change constants, le CA a progressé de 0,6%, malgré les difficultés d'approvisionnement qui persistent dans ses différentes activités, en particulier dans la pulvérisation agricole et la betterave.



'Le groupe a su profiter de ses récentes acquisitions, dans un contexte macro-économique volatile', explique son directeur général Yves Belegaud, ajoutant qu'il continue d'enregistrer un fort volume de commandes qui devrait soutenir l'activité dans les prochains mois.



