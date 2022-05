Exel Industries : premier semestre pénalisé par l'inflation et les goulots d'étranglement

Exel Industries a réalisé des résultats semestriels 2021/2022 dégradés en raison d'une base de comparaison défavorable, d'une inflation record et de la forte perturbation des chaînes d’approvisionnement. Sur la période de six mois close le 31 mars, le résultat net a chuté de 87% à 1,9 million d'euros. Le résultat opérationnel courant s'est établi à 7,2 millions, en repli de 66%. À 17,4 millions d’euros (4,3 % du chiffre d’affaires), l’Ebitda récurrent publié est en baisse de 45%. Le chiffre d'affaires progresse en revanche de 5,6 % à 406,9 millions d’euros.



Exel Industries a expliqué la contraction des résultats par plusieurs facteurs.



Dans la pulvérisation agricole principalement, le groupe s'est efforcé tout au long du semestre de gérer les pénuries d'approvisionnements, dans un contexte hyper-inflationniste, affectant la marge.



La baisse des volumes de l'activité Jardin, liée à la fois au ralentissement de son marché sous-jacent, après deux années de forte croissance (en 2020, pendant le Covid, puis une nouvelle croissance en 2021) et à la migration difficile des systèmes informatiques, a significativement affecté l'Ebitda.



Enfin, après deux années de fortes restrictions, les frais généraux sont en augmentation, de façon à accompagner la hausse de l'activité et à contribuer à la transformation opérationnelle du groupe.



Au 31 mars, le groupe a passé en revue ses expositions et notamment les créances de ses clients ukrainiens et russes et n'a pas relevé de situation de non-paiement en lien avec le conflit.



Des commandes à destination de ces pays ont été annulées sans générer de perte de valeur sur les stocks. Un des deux sites de la filiale Holmer Ukraine a été en zone de guerre : la dégradation des bâtiments, lourdement touchés par les attaques russes, a engendré une perte de 1,3 million d'euros, constatée en résultat exceptionnel.



À ce jour, le groupe ne relève aucun risque supplémentaire et Exel Industries maintient autant que possible son activité, dans le respect des règles européennes.



Les ventes du groupe en Russie, Biélorussie et Ukraine représentaient 4 % des ventes de l'exercice 2020–2021.

Par ailleurs, soucieux de l'impact sur le quotidien de ses collaborateurs et de leurs familles, Exel Industries a décidé de verser une prime exceptionnelle de solidarité et de pouvoir d'achat à l'ensemble de ses collaborateurs dans le monde.



Cette allocation, d'un coût uniforme pour tous les collaborateurs éligibles, représente un budget de l'ordre de 3 millions d'euros pour le groupe.