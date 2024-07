EXEL Industries est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de pulvérisateurs destinés aux marchés agricole, industriel (transport, métallurgie, industries du plastique et du bois) et au grand public. Le CA par marché se répartit comme suit : - protection des végétaux (62,5% ; n° 1 mondial). Les produits pulvérisés sont des médicaplantes (herbicides, insecticides, fongicides, engrais, etc.) ; - protection des matériaux (24,4% ; n° 3 mondial). Le groupe propose des matériels d'application de peintures et de produits épais pour l'industrie (pompes, pistolets manuels ou automatiques, etc.) ainsi que des équipements d'élimination des poussières (notamment en mines et en carrières) ; - loisirs (13,1%). Le groupe propose des solutions efficientes au service des jardiniers amateurs et professionnels, ainsi qu'aux fabricants de bateaux de plaisance haut de gamme. A fin septembre 2023, EXEL Industries dispose de 24 sites de production dans le monde. La répartition géographique du CA est la suivante : France (19,1%), Europe (45,1%), Etats-Unis-Canada-Amérique latine (20,5%), Afrique et Océanie (8,4%) et Asie (6,9%).