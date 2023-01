Exel Industries publie un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 16,1%

Le groupe Exel Industries réalise un chiffre d’affaires de 185,1 millions d’euros au premier trimestre de l’exercice 2022–2023, en hausse de 16,1 %, porté principalement par la croissance organique dans les agroéquipements. À périmètre et taux de change constants, le spécialiste de la pulvérisation est en progression de 11,8 % .



Le marché des équipements du jardin est en recul dans les trois principales zones où le Groupe opère (surtout au Royaume-Uni et, dans une moindre mesure, en France et en Italie). Après une année 2022 difficile, marquée par un recul de la demande, par des épisodes de forte chaleur, des restrictions d'eau et l'augmentation des stocks chez les distributeurs, les ventes sont néanmoins comparables à celles du premier trimestre 2019.



Les prix des matières premières agricoles semblent se maintenir sur des bases élevées, continuant de favoriser le remplacement des équipements.



Malgré l'incertitude liée au conflit russo-ukrainien, "notre activité se développe dans la région, dans le respect des règles internationales et avec un strict contrôle des encaissements clients", indique la société, ajoutant par ailleurs que les carnets de commandes restent robustes pour les prochains mois.



" La forte hausse de notre chiffre d'affaires au premier trimestre 2022–2023, dans un contexte économique mondial incertain et encore soumis aux pénuries de composants, reflète la bonne capacité de croissance d'Exel Industries. Nous continuons d'enregistrer un bon niveau de commandes, notamment dans les agroéquipements. La valeur ajoutée apportée par les produits du groupe a permis d'ajuster les prix de vente dans un environnement de coûts salariaux et d'énergie fortement inflationnistes ", a commenté Yves Belegaud, Directeur Général du groupe.