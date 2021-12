Exel Industries : résultat net annuel en forte hausse

Le chiffre d'affaires annuel est de 876,8 ME en croissance de 16% (+122,4 ME). Il intègre notamment un effet périmètre de +11ME lié à l'acquisition de la société Intec en Janvier 2020.



L'EBITDA récurrent progresse pour atteindre 77,8 ME (8,9% du CA), contre 53,3 ME ou 7,1% des ventes en 2019-20. Le résultat net est en forte hausse et atteint 43,5 ME par rapport à une perte nette de 10,7 ME en 2019-20.



' Nos marges opérationnelles sont en forte progression et le Groupe est parvenu à réduire de moitié sa dette financière, en ayant une gestion stricte de ses dépenses et de ses besoins en fonds de roulement ' a déclaré Yves Belegaud, Directeur Général du groupe Exel Industries.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.