Exela Technologies, Inc. est un fournisseur de solutions de traitement des transactions, de gestion de l'information d'entreprise, de gestion des documents et de services de processus d'affaires numériques. Ses segments comprennent Information & Transaction Processing Solutions (ITPS), Healthcare Solutions (HS) et Legal & Loss Prevention Services (LLPS). ITPS fournit des solutions sectorielles pour les services bancaires et financiers, notamment des solutions de prêt pour les prêts hypothécaires et les prêts automobiles, et des solutions bancaires pour la compensation, la lutte contre le blanchiment d'argent, les sanctions et les règlements interbancaires transfrontaliers ; des solutions d'assurance dommages pour les inscriptions à l'origination, le traitement des demandes d'indemnisation et la communication de l'administration des prestations, entre autres. Les offres HS comprennent des solutions de cycle de revenus, des comptes fournisseurs et des comptes clients intégrés, ainsi que la gestion de l'information pour les marchés des payeurs et des prestataires de soins de santé. Les solutions LLPS comprennent le traitement des réclamations juridiques pour les administrations de règlement des actions collectives et des actions de masse.

Secteur Services et conseils en informatique