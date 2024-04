Exela Technologies, Inc. (Exela) est un fournisseur de solutions de traitement des transactions, de gestion de l'information d'entreprise, de gestion des documents et de services de processus d'affaires numériques. Les segments d'Exela comprennent les solutions de traitement de l'information et des transactions (ITPS), les solutions de santé (HS) et les services juridiques et de prévention des pertes (LLPS). ITPS fournit une gamme de solutions et de services conçus pour aider les entreprises dans la capture, le traitement, la prise de décision et la distribution de l'information à des clients principalement dans les services financiers, le commerce, le secteur public et les industries juridiques. HS exploite et maintient une activité de conseil et d'externalisation spécialisée dans les marchés des fournisseurs et des payeurs de soins de santé. Le segment LLPS fournit des services de soutien, tels que la main-d'œuvre en cas de faillite, le règlement des sinistres et l'emploi et d'autres questions juridiques. Les solutions technologiques de la société permettent aux organisations mondiales de relever des défis critiques.

Secteur Services et conseils en informatique