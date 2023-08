Exelixis, Inc. est une société d'oncologie. La société est engagée dans le développement de médicaments et de schémas d'association à la pointe du traitement du cancer. Elle possède quatre produits, dont sa molécule phare, le cabozantinib, qui est un inhibiteur de plusieurs tyrosines kinases, notamment MET, AXL, les récepteurs VEGF et RET. Le cabozantinib est approuvé sous forme de comprimés CABOMETYX utilisés pour le carcinome avancé des cellules rénales (RCC), à la fois seul et en association avec OPDIVO (nivolumab) de Bristol-Myers Squibb Company (BMS), pour le carcinome hépatocellulaire (HCC) et pour le cancer différencié de la thyroïde (DTC) réfractaire à l'iode radioactif (RAI). Le cabozantinib est également approuvé sous forme de capsules COMETRIQ pour le cancer médullaire de la thyroïde (CMT) métastatique. Ses deux autres produits sont COTELLIC, un inhibiteur de MEK approuvé dans le cadre de plusieurs schémas d'association pour traiter des formes spécifiques de mélanome avancé, et MINNEBRO, un bloqueur oral, non stéroïdien et sélectif du récepteur minéralocorticoïde (MR) approuvé pour le traitement de l'hypertension.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale