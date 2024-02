Exelon Corp, fournisseur américain d'électricité et de gaz, a augmenté son plan de dépenses d'investissement à 34,5 milliards de dollars jusqu'en 2027, soit une hausse de 10 % par rapport à ses prévisions précédentes, en investissant dans un réseau de transmission supplémentaire pour répondre aux préoccupations du réseau, ont déclaré les dirigeants de la société mercredi.

L'augmentation des dépenses de transmission de la société basée dans l'Illinois comprendra des investissements pour renforcer les préoccupations de fiabilité du réseau face à la croissance de la demande des centres de données, a déclaré la directrice financière d'Exelon, Jeanne Jones, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats de l'entreprise.

"Il s'agit de besoins qui doivent être satisfaits sur notre réseau", a déclaré Mme Jones.

La demande d'électricité devrait exploser en raison de la prolifération des centres de données technologiques d'intelligence artificielle qui consomment beaucoup d'énergie, la plupart des compagnies d'électricité américaines ayant conclu des accords pour intégrer cette nouvelle charge dans l'année ou les deux années à venir.

Exelon, qui fournit du gaz et de l'électricité à plus de 10 millions de clients dans le New Jersey, l'Illinois, la Pennsylvanie, le Maryland, le Delaware et Washington, a également fait état d'une augmentation des bénéfices liée à la hausse des tarifs de l'électricité.

Le bénéfice d'exploitation ajusté de Baltimore Gas and Electric Company (BGE), qui fournit du gaz et de l'électricité aux clients du Maryland, a bondi d'environ 75 % au cours du trimestre clos le 31 décembre, pour atteindre 199 millions de dollars, par rapport à l'année précédente.

La société a déclaré des revenus de 5,37 milliards de dollars pour le trimestre, soit une augmentation de 15 % par rapport à l'année précédente, dépassant les estimations moyennes des analystes de 4,17 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

La société a déclaré un bénéfice ajusté de 60 cents par action pour le trimestre, par rapport aux estimations moyennes des analystes de 58 cents.

Exelon prévoit un bénéfice ajusté pour 2024 entre 2,40 $ par action et 2,50 $ par action, supérieur aux attentes moyennes des analystes de 2,41 $ par action à mi-parcours. (Reportage de Laila Kearney à New York et Tanay Dhumal à Bengaluru ; Rédaction de Vijay Kishore et Chris Reese)