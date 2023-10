ExGen Resources Inc. est une petite société de ressources basée au Canada. La société est engagée dans l'exploration de propriétés minières de cuivre et d'or au Canada et aux États-Unis. Ses projets comprennent le projet de la mine Empire, le projet DOK, le lac Gordon, la propriété Boss et la propriété Buena Vista. Le projet Empire est situé dans le centre-sud-est de l'Idaho, dans le district minier d'Alder Creek, à environ 3,3 miles au sud-ouest de la ville de Mackay et à 97 miles à l'ouest d'Idaho Falls. La propriété DOK est située à environ 40 kilomètres au nord des gisements de cuivre porphyrique de Galore Creek et de Shaft Creek et au sud de l'exploration active en cours au nord de la rivière Stikine. Le projet aurifère Gordon Lake est situé à environ 110 kilomètres au nord-est de Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest. La propriété Boss consiste en deux titres miniers non brevetés. La propriété Buena Vista est située dans le centre du Nevada. La filiale à 100 % de la société est 3 Amigos Exploration Inc.

Secteur Sociétés minières intégrées