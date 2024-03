Exicom Tele-Systems Limited a annoncé la nomination de M. Anshuman Divyanshu au poste de directeur général de la division EVSE à compter du 30 mars 2024. Durée : Emploi à temps plein. M. Anshuman Divyanshu a environ 18 ans d'expérience dans des entreprises telles que Bharat Petroleum Corporation Limited (BPCL), Reliance Industries (RIL) et Reliance BP Mobility LT (Jio-BP). M. Anshuman a obtenu sa licence en ingénierie électrique et électronique en 20024 à l'université technologique de Visvesvaraya et a ensuite obtenu son master en administration des affaires (MBA) en 2006 à l'IBS Hyderabad et est titulaire d'un certificat en gestion des canaux de distribution de l'IIM, Kolkata.

Après avoir obtenu son MBA, M. Anshuman a rejoint BPCL, où il a assumé de multiples responsabilités dans les domaines de la vente, du marketing direct, des opérations et de l'ingénierie. Il a ensuite rejoint Reliance Industries dans le secteur pétrolier, où il s'est occupé des ventes, du marketing et des opérations pour les carburants et les lubrifiants. Il a lancé l'activité de mobilité électrique pour Jio-BP (JV entre Reliance Industries et BP PLC) et a contribué à faire de Jio-BP l'un des plus grands CPO du pays.