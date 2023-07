Exicure, Inc. est une société de biotechnologie en phase clinique. La société est engagée dans le développement de traitements pour la neurologie, l'immuno-oncologie, les maladies inflammatoires et d'autres troubles génétiques basés sur sa technologie d'acide nucléique sphérique (SNA). La société est en phase de développement préclinique de XCUR-FXN, un candidat thérapeutique à base de nanoparticules lipidiques, pour le traitement intrathécal de l'ataxie de Friedreich (AF). XCUR-FXN, grâce à sa technologie SNA, incorpore plus d'un oligonucléotide actif dans une seule molécule SNA. Le candidat thérapeutique de la société, le cavrotolimod (AST-008), est un agoniste des récepteurs TLR9 (toll-like receptor 9) conçu pour des applications en immuno-oncologie et utilisant les atouts de sa technologie SNA. AST-008 fait l'objet d'un essai clinique de phase I b/II chez des patients atteints de tumeurs solides avancées. Les agonistes de TLR9 se lient à TLR9 et l'activent.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale