L'entreprise indienne Exide Industries affiche une hausse de son bénéfice au deuxième trimestre grâce à la baisse des coûts des intrants.

La demande des segments du remplacement et des fabricants d'équipements d'origine (OEM) a également connu une hausse, car la demande de véhicules de tourisme a bondi, les constructeurs automobiles faisant état de ventes importantes.

Le bénéfice d'Exide a augmenté de 5,13 % pour atteindre 2,46 milliards de roupies indiennes (30,43 millions de dollars) au cours du trimestre juin-septembre, contre 2,34 milliards de roupies il y a un an, a déclaré la société dans un document déposé en bourse.

Les analystes avaient prévu en moyenne un bénéfice de 2,36 milliards de roupies, selon les données Refinitiv IBES.

Les secteurs de l'automobile et de l'industrie ont été sous pression en raison des problèmes de chaîne d'approvisionnement causés par une pandémie et de la hausse des prix des matières premières après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Toutefois, les secteurs ont connu un certain soulagement lorsque les prix des matières premières telles que le plomb et le pétrole brut se sont refroidis et que les contraintes de la chaîne d'approvisionnement se sont progressivement atténuées.

En outre, la verticale industrielle a connu une forte reprise par rapport à l'année précédente, l'activité commerciale ayant repris, selon la société.

"Nous nous attendons à ce que le scénario de la demande soutenue se maintienne à moyen terme dans la plupart des secteurs verticaux et à ce que la reprise des marges soit soutenue dans une certaine mesure par le répit des coûts des intrants", a déclaré Subir Chakraborty, directeur général et président-directeur général.

Le revenu d'exploitation a augmenté de 13,04 % pour atteindre 37,19 milliards de roupies au deuxième trimestre, contre 32,90 milliards de roupies l'année précédente.

Jusqu'à la dernière clôture, les actions étaient en hausse de 4,63 % depuis le début de l'année.

(1 $ = 80,8375 roupies indiennes)