Exide Industries Limited est une société basée en Inde qui conçoit, fabrique, commercialise et vend une gamme de batteries d'accumulateurs au plomb. Les segments de la société comprennent les batteries d'accumulateurs et les produits connexes, ainsi que les activités d'assurance-vie. Les batteries sont fabriquées pour les secteurs de l'automobile, de l'électricité, des télécommunications, des projets d'infrastructure, de l'informatique, des chemins de fer, de l'exploitation minière et de la défense. Les produits de l'entreprise comprennent des batteries automobiles, des batteries d'alimentation institutionnelle, des batteries d'onduleur, des solutions solaires, des systèmes intégrés d'alimentation de secours, des systèmes d'alimentation domestique, des batteries industrielles, des batteries de groupes électrogènes, des véhicules e-rickshaw et des batteries sous-marines. Ses batteries automobiles comprennent des batteries pour véhicules à quatre roues, à trois roues, à deux roues et des batteries Exide e-ride. Les domaines d'application de ses batteries industrielles comprennent les télécommunications, les projets d'énergie et d'infrastructure, la traction et l'énergie motrice, les chemins de fer et les lampes à culot des mineurs. Elle possède plus de neuf usines.