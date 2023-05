L'entreprise indienne Exide Industries n'atteint pas son objectif de bénéfice au quatrième trimestre en raison de coûts élevés

Le bénéfice net après impôt d'Exide était de 2,08 milliards de roupies (25,45 millions de dollars) pour le trimestre clos le 31 mars, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à un bénéfice de 2,52 milliards de roupies, selon les données IBES de Refinitiv.

Le bénéfice net après impôts de 41,20 milliards de roupies réalisé par la société un an plus tôt incluait un gain exceptionnel provenant de la vente de l'unité d'assurance d'Exide à HDFC Life Insurance Company Ltd.

Bien qu'Exide et d'autres fabricants de pièces détachées pour automobiles aient bénéficié d'une forte demande de véhicules et de hausses de prix au cours du trimestre, ils ont également dû faire face aux coûts élevés du plomb et d'autres matières premières.

Les dépenses totales d'Exide ont augmenté de 3,8 %, y compris une hausse de 12 % du coût des matériaux consommés.

La marge du bénéfice avant impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) a légèrement augmenté, passant de 10,2 % l'année dernière à 10,4 %.

"Toutefois, l'augmentation des prix des matières premières par rapport au trimestre précédent a eu un impact sur la rentabilité en séquentiel", a déclaré Subir Chakraborty, directeur général et chef de la direction.

La société, qui compte des clients dans les secteurs de l'automobile, de l'industrie, des télécommunications et des chemins de fer, a fait état d'une augmentation de 3,7 % de ses recettes d'exploitation, qui s'élèvent à 35,43 milliards de roupies.

Les volumes globaux sur le marché intérieur pour le secteur vertical de l'automobile ont enregistré une croissance d'une année sur l'autre, tandis que "la demande a été forte de la part des fabricants d'équipement d'origine, les contraintes liées à l'offre s'étant atténuées au cours du trimestre", a déclaré l'entreprise dans un document déposé à la Bourse.

Les marchés verticaux industriels, notamment les onduleurs industriels, l'énergie solaire, la traction, les télécommunications et l'électricité, ont connu une croissance dans le cadre d'une augmentation des dépenses d'investissement et de l'activité économique, avec une forte demande de commandes au cours du trimestre, a ajouté l'entreprise.

Les actions d'Exide ont baissé de 0,5 % brièvement après la publication des résultats et étaient en hausse de 3,5 % à 14 h 16 (heure de l'Est).

Le conseil d'administration a recommandé un dividende final de deux roupies par action pour l'exercice clos le 31 mars 2023.

(1 $ = 81,7380 roupies indiennes)