Les actions indiennes atteignent des sommets grâce à l'essor de Reliance ; les données sur l'emploi aux États-Unis sont attendues.

L'indice NSE Nifty 50 a augmenté de 0,07% à 17 246,25 à 0512 GMT et l'indice de référence S&P BSE Sensex a augmenté de 0,05% à 57 880,10. Le Nifty est prêt pour sa meilleure semaine depuis début février.

Les marchés asiatiques plus larges ont maintenu leurs gains, les investisseurs attendant les données sur l'emploi aux États-Unis pour déterminer le rythme et le calendrier de la réduction des achats d'actifs par la Réserve fédérale.

"Les sentiments semblent positifs et le marché devrait poursuivre ou au moins maintenir les gains de la semaine jusqu'à présent grâce à la fermeté des actions en Asie et aux gains réalisés dans la nuit aux États-Unis, même si le marché indien pourrait être prudent au cours de la seconde moitié de la semaine en raison des données sur l'emploi aux États-Unis", a déclaré Anand James, stratège en chef du marché chez Geojit Financial Services.

Le marché boursier indien, qui a surperformé ses homologues asiatiques depuis le début de l'année, a atteint des sommets grâce à l'abondance de liquidités et à des signaux mondiaux positifs, ainsi qu'à l'attitude modérée de la Fed.

Le Nifty a atteint un record 47 fois et le Sensex 38 fois cette année, selon les données de Refinitiv Eikon.

Dans les échanges à Mumbai, Reliance Industries Ltd et Eicher Motors Ltd ont été parmi les plus performants du Nifty 50, gagnant respectivement 1,2% et 4%.

L'indice Nifty Auto, qui s'apprête à connaître sa cinquième séance de hausse sur les huit dernières, a progressé de 1,6 %.

HDFC Life Insurance Co Ltd a perdu jusqu'à 4,2 % et a été le principal perdant du Nifty 50. La société a déclaré qu'elle allait acheter l'unité d'assurance vie d'Exide Industries pour 66,87 milliards de roupies (915,02 millions de dollars). Exide Industries a fait un bond de près de 15 %.

(1 $ = 73,0800 roupies indiennes)