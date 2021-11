ExlService Holdings, Inc. : Pas de retournement en vue

Données financières USD EUR CA 2021 1 108 M - 957 M Résultat net 2021 116 M - 99,9 M Tréso. nette 2021 132 M - 114 M PER 2021 38,4x Rendement 2021 - Capitalisation 4 080 M 4 080 M 3 523 M VE / CA 2021 3,56x VE / CA 2022 3,14x Nbr Employés 31 900 Flottant 83,0% Prochain événement sur EXLSERVICE HOLDINGS, INC. 02/11/21 Q3 2021 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Cloture 129,44 $ Objectif de cours Moyen 128,29 $ Ecart / Objectif Moyen -0,89% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Rohit Kapoor Vice Chairman & Chief Executive Officer Maurizio Nicolelli Chief Financial Officer & Executive Vice President Garen K. Staglin Chairman Mike Toma Chief Technology Officer & Senior Vice President Baljinder Singh Global Chief Information Officer & Senior VP