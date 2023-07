ExlService Holdings, Inc. est une société d'analyse de données, d'opérations et de solutions numériques. Les segments de la société comprennent l'assurance, les soins de santé, les activités émergentes et l'analyse. Le secteur de l'assurance est au service des compagnies d'assurance dommages, d'assurance vie, d'assurance invalidité, des courtiers d'assurance, des réassureurs, des sociétés de rentes et de services de retraite. Ce segment fournit des opérations et des solutions numériques ainsi que des services axés sur l'analyse dans l'ensemble du secteur de l'assurance dans des domaines tels que le traitement des demandes d'indemnisation, l'administration des primes et des prestations, la gestion des agences, le rapprochement des comptes et d'autres. Le segment Healthcare sert principalement les payeurs de soins de santé, les fournisseurs, les gestionnaires de prestations pharmaceutiques et les organisations de sciences de la vie basés aux États-Unis. Le segment Emerging Business fournit des solutions d'entreprise basées sur les données dans les domaines de l'amélioration des revenus, de la finance et de la comptabilité et de la gestion de l'expérience client à des clients des secteurs de la banque et des marchés de capitaux, et des services publics, entre autres.