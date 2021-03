Exmar profite du relèvement de l'objectif de cours de KBC Securities, qui reste à conserver avec une valorisation relevée de 2,75 à 3,30 EUR… déjà dépassée avec la hausse du jour. Le bureau d'études souligne qu'Exmar "commence à employer un ton plus positif" sur certains éléments, mais reste prudent à cause d'un endettement élevé et des incertitudes concernant le recouvrement de l'accord FSRU.