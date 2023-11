Exodus Movement, Inc. est une société de technologie. La société a développé la plateforme Exodus, qui est un portefeuille logiciel de cryptomonnaies sans garde pour plusieurs types de cryptomonnaies. La plateforme permet aux clients de sécuriser, contrôler et gérer leur richesse numérique. La plateforme fournit une interface facile à utiliser qui permet aux clients de gérer les actifs cryptographiques sur leurs ordinateurs de bureau et leurs téléphones mobiles ou de transférer leurs actifs sur des dispositifs de stockage physiques. La plateforme fournit également des informations aux clients concernant les données du marché et la performance des actifs qu'ils détiennent, ainsi qu'un historique complet des transactions pour chaque actif cryptographique. Elle propose une version de bureau et une version mobile de la plateforme Exodus aux clients pour accéder à une technologie de portefeuille avancée. Depuis le portefeuille, les clients peuvent envoyer des actifs cryptographiques en un clic en scannant un code à réponse rapide (QR) ou en collant une adresse.

Secteur Logiciels