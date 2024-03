Exor N.V. est une holding aux activités diversifiées contrôlée par la famille Agnelli. Pendant plus d'un siècle, Exor N.V. a créé de grandes entreprises et a réalisé des investissements fructueux dans le monde entier, associant esprit d'initiative et discipline financière au sein de sa culture d'entreprise. La valeur d'actif net de la holding dépasse 28 MdsEUR. Exor N.V. est en effet l'actionnaire majoritaire de la plupart des sociétés qui composent son portefeuille : Ferrari (construction et vente de véhicules de sport de luxe), Stellantis N.V. (construction d'automobiles, de véhicules utilitaires, de véhicules et d'équipements agricoles et de construction), CNH Industrial (conception et fabrication de véhicules commerciaux, d'équipements agricoles et d'équipements de construction), Juventus Football Club (exploitation d'un club de football), Iveco Group N.V. (conception, fabrication et commercialisation de véhicules commerciaux et spécialisés et de systèmes de transmissions), The Economist (édition de journaux et de magazines), GEDI Gruppo Editoriale (édition de journaux et de magazines) et SHANG XIA (conception de meubles, d'articles pour la maison, de vêtements, d'articles de maroquinerie, de bijoux et d'accessoires de luxe).

Secteur Véhicules et machines lourdes