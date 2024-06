Exosens : La valeur du jour à Paris - Exosens réussit son introduction en Bourse

Exosens progresse fortement pour ses premiers pas en Bourse. S’échangeant sous la forme de promesses d’actions, il bondit de 17,42% à 23,45 euros. Le prix du placement privé avait été fixé à 20 euros par action, ce qui correspondait alors à une capitalisation boursière d'environ 1,016 milliard d'euros. L’offre représente un montant total d’environ 350 millions d'euros, qui pourrait atteindre environ 402,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. Sa taille avait été augmentée en milieu de semaine compte tenu de la forte demande des investisseurs.



L'objectif principal de l'introduction en Bourse est de permettre au spécialiste des composants technologiques critiques d'amplification, de détection et d'imagerie de réduire sa dette afin d'accroître sa flexibilité financière et de soutenir sa stratégie de développement et de croissance.



L'offre comprend la cession de 8,5 millions d'actions existantes, représentant 170 millions d'euros, par HLD Europe, Invest Prince Henri et Invest Gamma et certains actionnaires minoritaires de la société. Un peu plus de 6,7 millions de nouvelles actions, représentant environ 134 millions d'euros, ont aussi été émises. Enfin, Bpifrance a investi 46 millions d'euros et devient un actionnaire de référence avec 4,5% du capital d'Exosens. Elle bénéficie également d'une option d'achat auprès du Groupe HLD, lui permettant de porter son investissement à 75 millions d'euros.



HLD continuera de contrôler Exosens à l'issue de l'opération.



Le règlement et la livraison des actions devraient avoir lieu le 11 juin 2024.