Exosens : l'IPO bien accueillie par les investisseurs

L'action d'Exosens, un fabricant de composants technologiques dits 'critiques', se distingue vendredi pour son premier jour de cotation à la Bourse de Paris, avec une capitalisation qui dépasse 1,18 milliard d'euros.



Le titre - qui se traite pour l'instant sous la forme de 'promesses' d'actions - se négocie vers 14h00 à près de 23,3 euros, soit 16% au-dessus de son prix d'introduction qui avait été fixé à 20 euros.



Par rapport à son cours d'ouverture de 24 euros, il accuse néanmoins un repli de l'ordre de 3%.



L'opération a été réalisée via un placement privé d'actions nouvelles et existantes auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, pour un montant de 350 millions d'euros.



La transaction pourrait être portée à 402,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.



Les fonds doivent permettre au groupe de réduire sa dette et de soutenir sa stratégie de croissance, qui lui a permis de quasiment doubler son chiffre d'affaires en l'espace de trois ans.



Avec ses équipements de détection et d'imagerie, Exosens s'est donné comme ambition de 'révéler l'invisible' pour ses clients présents dans des secteurs allant des sciences de la vie à l'industrie, en passant par les voitures électriques et le nucléaire.



A l'issue de la réalisation de l'introduction en bourse, Exosens restera contrôlé par le groupe d'investissement entrepreneurial HLD.



Sa valorisation de près de 1,2 milliard d'euros en fait la 120ème plus grosse capitalisation de la Bourse de Paris, devant OVH.



