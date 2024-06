Exosens : la CDC dépasse les 10%

La Caisse des dépôts et consignations (CDC) a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 11 juin, indirectement, les seuils de 5% et 10% du capital et des droits de vote d'Exosens et détenir 10,77% du capital des droits de vote de cette société d'électronique.



Ce franchissement résulte de la souscription à une augmentation de capital d'Exosens, dans le cadre de son introduction en bourse. À cette occasion, Bpifrance Participations a franchi individuellement en hausse les seuils de 5% du capital et des droits de vote.



Pour les six mois à venir, l'institution financière publique n'envisage pas d'acquérir des titres Exosens ou de prendre le contrôle de la société, ni de demander la nomination de membre à son conseil d'administration.



