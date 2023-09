eXp World Holdings, Inc. est la société holding d'eXp Realty, LLC (eXp Realty), Virbela et SUCCESS Enterprises LLC (SUCCESS Enterprises). La société possède et exploite un portefeuille diversifié d'entreprises de services utilisant sa plateforme technologique. La société opère à travers quatre segments : North American Realty, International Realty, Virbela et Other Affiliated Services. Le segment North American Realty comprend les activités de courtage immobilier aux États-Unis et au Canada, ainsi que la génération de leads et d'autres services de soutien immobilier fournis en Amérique du Nord. Le segment International Realty comprend les activités de courtage immobilier dans tous les autres pays. Le segment Virbela comprend la technologie métaverse d'entreprise Virbela et les services de soutien offerts par eXp World Technologies, LLC (eXp World Technologies). Le segment Autres services affiliés comprend le magazine SUCCESS et d'autres entreprises de moindre envergure.

Secteur Services immobiliers